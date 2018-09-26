ارتفاع البورصة المصرية

أسماء السيد



شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتدادة تصحيحية صاعدة بختام تعاملات جلسة الأربعاء، بدعم من مشتريات مؤسساتية محلية وعربية، ليسجل مؤشرها الرئيسى ارتفاعا بنسبة %1.7 عند 14612 نقطة.



وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.76 عند 695 نقطة، كما صعد مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا %1 ليسجل 1781 نقطة، ونظيره متساوى الأوزان « «%1.5 عند 2280 نقطة.



وبلغت قيم التداول 775.7 مليون جني،ه ومن إجمالى الأسهم المتداولة والبالغة 183 سهمًا، ارتفع أداء 114 سهما، وتراجع 28 آخرون بينما لم يتغير أداء البقية، وسجل رأس المال السوقى 801.3 مليار جنيه مقارنة بإغلاقه أمس الأول الثلاثاء عند 791.9 مليار جنيه.



وتوقع المحللون أن تواصل المؤشرات تحركاتها التصحيحية ليتجه EGX30 نحو مستوى المقاومة الثانى عند 14850 نقطة ونظيره السبعينى عند 700 و705 نقاط، بدعم من تماسك القياديات وعلى رأسها التجارى الدولى.



واتجهت تعاملات الأجانب والمصريين للبيع بصافى مبيعات سجلت 7.6 و37.8 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافى 45 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المصرية والعربية مشتريات بقيمة 46.5 و34 مليونًا على التوالى، بينما سجلت الأجنبية مبيعات بقيمة 7.5 مليون جنيه.



قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة «رويال» لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصرية تشهد حاليًا عودة المستثمرين للشراء مرة ثانية، لتعويض الخسائر التى حدثت خلال الأسبوع الماضى.



وأرجع التحركات الإيجابية بجلسة الأربعاء للمشتريات المؤسساتية، مرجحًا استكمال التحرك الإيجابى نحو مستوى المقاومة الثانى عند 14750 نقطة، واختراقها يؤهله نحو 15000 نقطة مره ثانية، على أن يتحرك نظيره السبعينى نحو 700 نقطة.



وأضاف حسن، أن غدًا الخميس سيكون أول ايام تحركات سهمى «السويدى إلكتريك» و«الشرقية للدخان» عقب التجزئة وما قد يجذب شرائح أكبر بالنسبة للمتعاملين.



وفى مطلع سبتمبر، قالت البورصة إن السويدى إلكتريك تقدمت بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد مع بقاء رأس المال المصدر كما هو، وفي أغسطس الماضى، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إيسترن كومبانى على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح جنيها واحدًا بدلاً من 5 جنيهات.



وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «جذور» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى نجح فى اختراق مستوى المقاومة عند 14450 نقطة، ما يؤهله للتحرك نحو مستوى المقاومة الثانى عند 14850 نقطة، وفيما يتعلق بالمؤشر السبعينى فتوقع اتجاهه نحو 705 نقاط والبقاء أعلاها سيرشحه لمستوى 720 نقطة.



وعلى صعيد الأسهم توقع اتجاه التجارى الدولى نحو 84.60 جنيه الذى أغلق عند 82.65 جنيه بصعود %1.8، واتجاه «هيرمس» نحو 18.90 جنيه مقارنة بإغلاقه الأربعاء عند 17.65 جنيه ارتفاع %2.3، واتجاه «جلوبال تيلكوم» نحو 3.50 جنيه والثبات أعلاه يؤهله لمستوى 3.85 جنيه، وكان قد أنهى تعاملاته أمس عند 3.36 جنيه بزيادة %2.