EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
مدير تسويق جاكوار : أوتوماك فورميلا يسهم فى تنشيط المبيعات
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 09:06 م
إسلام توفيق، مدير مبيعات وتسويق جاكوار لاند روفر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
فيديو| يونس: أغلبية شركات السيارات تنتظر أوتوماك لتحقيق طفرة في المبيعات
فيديو| "بريليانس البافارية تقدم 3 طرازات جديدة في أوتوماك- فورميلا
فيديو| "شيفروليه تدفع بـ"أليبو" على هامش أوتوماك فورميلا
جيوشي موتورز تطرح فاو R7 بأوتوماك فورميلا
فيديو| حسين مصطفى: عروض أوتوماك فورميلا فرصة جيدة للشراء
إسلام توفيق، مدير مبيعات وتسويق جاكوار لاند روفر
شريف عيسى
قال إسلام توفيق، مدير مبيعات وتسويق جاكوار لاند روفر، إن أوتوماك فورميلا، هذا العام، يمثل إضافة لسوق السيارات، خاصة أنه سيسهم فى تنشيط حركة المبيعات.
وأشار توفيق إلى أن حجم المشاركات الكبير يمثل حالة إيجابية للمقبلين على المعرض، ولا سيما فى ظل إقبال الوكلاء على طرح جميع الطرازات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا