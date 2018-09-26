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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

مدير تسويق جاكوار : أوتوماك فورميلا يسهم فى تنشيط المبيعات

إسلام توفيق، مدير مبيعات وتسويق جاكوار لاند روفر
إسلام توفيق، مدير مبيعات وتسويق جاكوار لاند روفر
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إسلام توفيق، مدير مبيعات وتسويق جاكوار لاند روفر

شريف عيسى


قال إسلام توفيق، مدير مبيعات وتسويق جاكوار لاند روفر، إن أوتوماك فورميلا، هذا العام، يمثل إضافة لسوق السيارات، خاصة أنه سيسهم فى تنشيط حركة المبيعات.

وأشار توفيق إلى أن حجم المشاركات الكبير يمثل حالة إيجابية للمقبلين على المعرض، ولا سيما فى ظل إقبال الوكلاء على طرح جميع الطرازات.

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