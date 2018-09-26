مدير تسويق جاكوار : أوتوماك فورميلا يسهم فى تنشيط المبيعات

إسلام توفيق، مدير مبيعات وتسويق جاكوار لاند روفر

شريف عيسى





قال إسلام توفيق، مدير مبيعات وتسويق جاكوار لاند روفر، إن أوتوماك فورميلا، هذا العام، يمثل إضافة لسوق السيارات، خاصة أنه سيسهم فى تنشيط حركة المبيعات.



وأشار توفيق إلى أن حجم المشاركات الكبير يمثل حالة إيجابية للمقبلين على المعرض، ولا سيما فى ظل إقبال الوكلاء على طرح جميع الطرازات.



