فيديو| يونس: أغلبية شركات السيارات تنتظر أوتوماك لتحقيق طفرة في المبيعات

شريف عيسى

تصوير: أحمد رشدي

قال أحمد يونس، مدير قطاع أودى بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، إن شركات السيارات كانت فى حالة من الترقب فى انتظار معرض القاهرة الدولى للسيارات لتحقيق طفرة فى المبيعات.





وأشار يونس إلى أن تحديات السوق تسببت فى غياب العلامة الألمانية أودى عن أوتوماك فورميلا لفترة طويلة.

