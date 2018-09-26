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طاقة
وزير البترول ومحافظ الجيزة يعلنان توصيل الغاز الطبيعى لمدينة العياط
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 08:54 م
أحمد راشد محافظ الجيزة
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أحمد راشد محافظ الجيزة
بدور إبراهيم
أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بدء توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمركز ومدينة العياط، وذلك خلال الزيارة التى قام بها محافظ الجيزة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم لمدينة العياط.
وقال وزير البترول إن المشروع يأتى فى إطار الخطة القومية للرئيس عبدالفتاح السيسى لتوصيل الغاز الطبيعى لمليون و350 ألف وحده سكنية خلال عام 2018.
وأضاف محافظ الجيزة أن المشروع يتم توصيله للمواطن بدون مقدم وبمقابل 30 جنيها شهريا يسدد على فاتورة الاستهلاك بإجمالى 72 شهرا، مشيرا إلى أن المحافظة تتعاون مع وزارة البترول لتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين.
واستقبل أهالى العياط وزير البترول ومحافظ الجيزة بالزغاريد خلال إطلاق إشارة توصيل الغاز الطبيعى لكافة المنازل.
واستمع الوزير والمحافظ من الشركة المنفذة مراحل توصيل المشروع، حيث تم تنفيذه على 4 قطاعات بأطوال 40 كم، واستمر العمل 135 يوم عمل متواصل بإجمالى مستفيدين يصل 30 ألف مستفيد.
ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة العياط بتكثيف الإعلان عن المشروع بكل الوحدات المحلية للمدينة لتشجيع المواطنين على التقدم لتوصيل الخدمة.
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