القاهرة تقود مكاسب معظم البورصات.. وهبوط الرياض

خالد بدر الدين





صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة القاهرة؛ بفضل استمرار ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي الذى حققه فى الفترة الأخيرة، وهبط مؤشرا بورصتى البحرين والرياض فقط بسبب بيع المستثمرين الأسهم لجنى الأرباح بعد أن أغلق مؤشر تداول السعودى، أمس الثلاثاء، فوق متوسطه لمئتي يوم، فى إشارة فنية إيجابية للسوق.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية تراجع بحوالى 0.2% ليصل إلى 7894 نقطة مع هبوط سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذي الثقل 1.4%، وانخفض سعر سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ومجموعة صافولا 2.1% لكل منهما، بينما خسر مؤشر بورصة البحرين نسبة طفيفة بلغت 0.4% ليستقر عند 1350 نقطة.





وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 1.8% ليسجل 14612 نقطة فى القاهرة ليصل لأعلى مستوى منذ 18 سبتمبر بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذى زاد بحوالى 1.9% ليبلغ مكاسبه في الأيام الثلاثة الأخيرة 2.9%، كما تقدم سعر سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) 4.5%.





وارتفع مؤشرا سوق مال دبى العام وسوق مال أبو ظبى العام فى دولة الإمارات العربية بأكثر من 0.8% لكل منهما ليزدادا إلى حوالى 2776 نقطة و4930 نقطة على الترتيب؛ بفضل أسهم البنوك والقطاع العقاري مدعومة جزئيًّا بتقرير نشرته "رويترز" مؤخرًا ذكرت أن اتحاد مصارف الإمارات يدرس التقدم بطلب للبنك المركزي لتخفيف قواعد الإقراض العقاري من أجل المساهمة في تحفيز السوق العقارية.





وارتفع سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 1.7%، و زاد سعر سهم بنك دبي الإسلامي 1%، وربح سعر سهم شركة إعمار العقارية 0.8%، كما كسب سعر سهم بنك أبو ظبي الأول 1.3%، وسعر سهم بنك أبو ظبي التجاري 1%.



