جيوشي موتورز تطرح فاو R7 بأوتوماك فورميلا

سيارة فاو R7

شريف عيسى



أعلنت جيوشى موتورز، وكلاء سيارات فاو فى مصر، عن طرح فاو R7 الجديدة بالكامل، على أن يتم التسليم فى غصون ٣ أشهر.



وتأتى السيارة الجديدة المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات بمحرك سعة ١٦٠٠ سى سى، بقوة ١١٦ حصان.



ومن المقرر أن تبدء جيوشى موتورز عمليات الانتاج المحلى لطراز X40 خلال الفترة المقبلة، بعد أن رصدت استثمارات بقيمة 7 ملايين دولار لتهيئة مصنع تمسا السابق لبدء نشاط الإنتاج.