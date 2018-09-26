EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
جيوشي موتورز تطرح فاو R7 بأوتوماك فورميلا
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 08:21 م
سيارة فاو R7
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
شنايدر اليكتريك: مفاوضات لتدشين محطات معالجة مياه وشحن سيارات كهربائية
الصناعات المغذية للسيارات تتفاوض لتسويق منتجاتها عبر شركة هندية
المغذية للسيارات تتفاوض على تصنيع وتوريد مكونات إنتاج للأجهزة الكهربائية
المغذية للسيارات تتفاوض مع زيوراند الفرنسية لتصنيع الزيوت المحلية
سيارة فاو R7
شريف عيسى
أعلنت جيوشى موتورز، وكلاء سيارات فاو فى مصر، عن طرح فاو R7 الجديدة بالكامل، على أن يتم التسليم فى غصون ٣ أشهر.
وتأتى السيارة الجديدة المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات بمحرك سعة ١٦٠٠ سى سى، بقوة ١١٦ حصان.
ومن المقرر أن تبدء جيوشى موتورز عمليات الانتاج المحلى لطراز X40 خلال الفترة المقبلة، بعد أن رصدت استثمارات بقيمة 7 ملايين دولار لتهيئة مصنع تمسا السابق لبدء نشاط الإنتاج.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا