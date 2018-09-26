EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
تراجع أسعار أسهم نيسان 4% و تويوتا 1% ببورصة طوكيو
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 08:20 م
بورصة طوكيو
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مؤشر بورصة طوكيو يرتفع 0.02% في بداية التعاملات
المؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو ينخفض 0.13% في بداية التعامل
مؤشر بورصة طوكيو يفتح مرتفعا 0.64%
مؤشر بورصة طوكيو ينخفض 0.10% في بداية التعامل
مؤشر بورصة طوكيو ينخفض 0.34% في بداية التعامل
بورصة طوكيو
خالد بدر الدين
هبطت أسعار أسهم شركات السيارات اليابانية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء فى بورصة طوكيو بقيادة شركة نيسان التى هوت أسعار أسهمها بحوالى 4 % و شركة تويوتا بأكثر من 1.3 % بسبب تعديلات الأسعار بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح .
وذكرت وكالة رويترز أن أسهم قطاعات السيارات والبنوك وشركات السمسرة التي تدر عائد توزيعات مرتفعا سجلت أداء أضعف من أداء السوق حيث استقر مؤشر تبكس الأوسع نطاقا عند 1821.67 نقطةبسبب تعديلات الأسعار بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح .
وقال محللون إن مؤشر نيكي تراجع في المعاملات المبكرة اليوم ولكن المستثمرين بدأوا يترقبون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية في وقت لاحق اليوم
كما تترقب السوق نتائج اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك بينما نزل سعر سهم مجموعة ميزوهو المالية 2.5 % وانخفض سعر سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.4 % وشركة نومورا هولدنجز 1.5 %.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا