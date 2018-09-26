بورصة طوكيو

خالد بدر الدين



هبطت أسعار أسهم شركات السيارات اليابانية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء فى بورصة طوكيو بقيادة شركة نيسان التى هوت أسعار أسهمها بحوالى 4 % و شركة تويوتا بأكثر من 1.3 % بسبب تعديلات الأسعار بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح .

وذكرت وكالة رويترز أن أسهم قطاعات السيارات والبنوك وشركات السمسرة التي تدر عائد توزيعات مرتفعا سجلت أداء أضعف من أداء السوق حيث استقر مؤشر تبكس الأوسع نطاقا عند 1821.67 نقطةبسبب تعديلات الأسعار بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح .



وقال محللون إن مؤشر نيكي تراجع في المعاملات المبكرة اليوم ولكن المستثمرين بدأوا يترقبون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية في وقت لاحق اليوم



كما تترقب السوق نتائج اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك بينما نزل سعر سهم مجموعة ميزوهو المالية 2.5 % وانخفض سعر سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.4 % وشركة نومورا هولدنجز 1.5 %.



