محمد سراج مذيعًا للمرة الأولى على راديو هيتس

أحمد حمدي





يخوض المطرب الشاب محمد سراج تجربة التقديم الإذاعى للمرة الأولى من خلال برنامجه الجديد "الغنا رايح جاي"، والذي سيقدمه على راديو "هيتس"، يومى الأحد والاثنين من كل أسبوع فى الساعة السادسة مساء ولمدة ساعتين، كما يشاركه فى تقديم البرنامج المذيعة مى حافظ.





وكان محمد سراج قد طرح مؤخرًا كليبه "بقولك إيه" والأغنية من كلمات محمد محسن وروكا، ومن ألحان محمد سراج، وتوزيع وميكس وماستر توما، وحققت أكثر من مليون مشاهدة، كما شارك فى التمثيل مع النجم تامر حسنى فى فيلم "البدلة" والذى يتم عرضه حاليًّا فى دُور العرض السينمائية.



