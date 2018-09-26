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سيـــاســة
السيسي يبحث مع كوريا الجنوبية وسويسرا تعزيز التعاون الاقتصادي
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 08:03 م
اجتماعات للرئيس السيسي في نيويورك
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اجتماعات للرئيس السيسي في نيويورك
المال- خاص
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مع مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك على هامش مشاركة السيد الرئيس في فعاليات الدورة ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بالعلاقات القوية التي تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بين البلدين، مثمناً سيادته التعاون الاقتصادي المتميز بين البلدين والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر
وأعرب عن تطلع مصر لمزيد من تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة، خاصة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وتطوير البنية التحتية على نطاق واسع بما يعزز من بيئة الاستثمار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس كوريا الجنوبية أعرب من جانبه عن تقدير بلاده لعلاقاتها المتميزة مع مصر
وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط لترسيخ الاستقرار والسلام.
كما أشاد الرئيس الكوري الجنوبي باستعادة الاستقرار في مصر مهنئاً السيد الرئيس على الجهود الكبيرة التي تمت في هذا الصدد.
وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي كذلك عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحركة تنمية شاملة، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، فضلاً عن تعزيز العلاقات السياحية والثقافية بين البلدين والشعبين الصديقين، منوهاً إلى التقدير الكبير الذي يكنه الشعب الكوري الجنوبي لمصر ولحضارتها العريقة.
وفي السياق ذاته، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الاتحاد السويسرى آلان بيرسيت، وذلك على هامش مشاركة السيد الرئيس فى فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بلقاء رئيس الاتحاد السويسرى
وأكد حرص مصر على تطوير علاقاتها الثنائية مع سويسرا وتعزيز أوجه التعاون المشترك فى مختلف المجالات. كما استعرض السيد الرئيس تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر خلال الفترة الأخيرة التى شهدت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد السويسرى الأهمية التى توليها بلاده لتطوير وتعزيز التعاون مع مصر، خاصة فى ظل التطورات الإيجابية التى شهدتها خلال السنوات الأخيرة، ونجاحها فى تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى
وأشار إلى الحرص على دفع العلاقات مع مصر فى ظل أهمية الدور الذى تقوم به فى تدعيم السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وذكر المتحدث الرسمى ان اللقاء شهد استعراضاً لأوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادى والتجارى
كما بحث سبل زيادة الاستثمارات السويسرية فى مصر خاصة بالمشروعات التنموية الكبرى بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة. كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون فى مجال التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن التعاون في مجال مكافحة تهريب الآثار.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد كذلك استعراض آخر التطورات على صعيد الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط
وعرض الرئيس التحركات المصرية لدفع جهود التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة فضلاً عن جهودها في مكافحة الإرهاب.
كما حرص رئيس الاتحاد السويسرى على الاستماع إلى رؤية الرئيس بشأن سبل تطوير التعاون بين سويسرا ودول القارة الأفريقية، خاصة على ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019، وأولوياتها لتعزيز التنمية فى القارة الأفريقية.
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