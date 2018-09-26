واقعة جلوس التلاميذ على الأرض في مغاغة تطيح بوكيل الإدارة

تلاميذ يجلسون على الأرض

المال- خاص



قال الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه لا صحة لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى من صور لمجموعة من التلاميذ بمدرسة ناصر ٢ الابتدائية بمغاغة وهم يجلسون على الأرض بدون مقاعد بدعوى أنهم ليس لهم مقاعد أو تخوت بالمدرسة ليس له أى أساس من الصحة



وأفاد محمد عزب مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا وفق بيان الوزارة أن مدير عام إدارة مغاغة التعليمية توجهت للمدرسة يوم الأحد الماضي وكان جميع التلاميذ مستقرين فى مقاعدهم، ولا يوجد أى تلميذ بالمدرسة بدون مقعد



وقال إن المدرسة استقبلت التلاميذ قبل بدء الدراسة بيوم فى احتفالية نظمتها جميع مدارس المحافظة؛ لكسر حاجز الرهبة والتعرف على الفصول وأماكنهم بها، والسادة المعلمين، بالإضافة إلى أنه تم استقبال أولياء الأمور.



وتابع أثناء تسكين الطلاب فى أماكنهم وفقًا للكشوف، ونظرًا لحرارة الشمس على التلاميذ فى الفناء المدرسى، تم توجيه التلاميذ للوقوف فى الطرقة بين الفصول لحين تسكينهم



وأوضح أنه بالتحرى عن الموضوع، تبين أن إبراهيم معوض عبادة وكيل الإدارة للتعليم الأساسى قام بنشر هذه الصور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى(فيس بوك) والتى أثارت الشارع، وقدم معلومات مغلوطة تناقلتها الصفحات مما أدى إلى الإساءة إلى العملية التعليمية.



ووفق بيان التربية والتعليم، تم إحالة إبراهيم معوض عبادة للتحقيق لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، ونشر معلومات مغلوطة مستغلاً موقعه الوظيفى كوكيل بالإدارة للتعليم الأساسى، وإيقافه عن العمل اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب.



