وزير الري يحضر ختام أول مراحل مشروع درء مخاطر الفيضان بأوغندا

الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري

المال -خاص



تشهد العاصمة الأوغندية – كمبالا زيارة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى خلال الفترة 26-27 سبتمبر الجاري؛ لحضور فعاليات ختام المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا



وأعرب الدكتور محمد عبد العاطى في بيان عن سعادته لتواجده في الدولة الشقيقة أوغندا لحضور ختام المرحلة الأولى من المشروع الذى تم الانتهاء من تنفيذه في فبراير 2018.



.وكان فى استقبال الدكتور محمد عبد العاطى صباح اليوم الأربعاء، وزير المياه والبيئة الأوغندى سام شيبتوريس



وتستمر اجتماعات اليوم حول أنشطة التعاون الفنى بين مصر واوغندا ممثلة فى وزارتى الموارد المائية والرى ووزارة المياه والبيئة الأوغندية .



وخلال الاجتماع الذى عقد بمقر وزارة المياه والبيئة الاوغندية، أشار الدكتور عبد العاطى إلى أن مقاطعة كسيسى قد تعرضت فى السنوات العشرين الماضية لموجات من الفيضانات العارمة التى أتت على الأخضر واليابس فى معظم مناطق مقاطعة كسيسى



وأضاف: "قد طلبت أوغندا المساعدة المصرية للحد من مخاطر الفيضانات وعلى الفور تمت الاستجابة للمطلب الاوغندى و البدء في التعداد لتنفيذ مشروع لحمايه المقاطعة من أخطار الفيضان وحماية الممتلكات والمواطنين ضمن اطار التعاون الفنى بين البلدين.



وعلى أرض الواقع تم إرسال بعثة فنية من خبراء وزارة الموارد المائية والرى المصرية لمعاينة المنطقة وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ مشروع عاجل لدرء مخاطر الفيضانات بالمقاطعة وبالفعل تم تحديد عدد من المناطق ذات الأهمية القصوى لحمايتها من مخاطر الفيضانات، وفق الوزير





كما أشار الدكتور الوزير إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم للمشروع بين وزارة الموارد المائية والرى المصرية ووزارة المياه والبيئة الأوغندية في أبريل 2016 بحيث يتم تنفيذه على عدة مراحل



ولفت إلى أنه تم إسناد عملية تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لإحدى الشركات المصرية الكبرى العاملة في أوغندا وهى شركة المقاولون العرب. وتشتمل المرحلة الأولى من المشروع على تنفيذ أعمال التطهيرات على نهر نياموامبا بمقاطعة كاسيسى وتنفيذ أعمال الحماية باستخدام حوائط جابيونية عند أربعه مناطق حيوية على مجرى النهر لحمايتهم من أضرار الفيضان المدمر.



.وقد تم البدء الفعلي للمرحلة الأولى من المشروع في 13/3/2017 بمعرفة إحدى لشركات المصرية الوطنية الكبرى.



وشملت الأعمال المنفذة اعمال الرفع المساحى لتحديد المسارات اللازمة لأعمال الحفر، و تنفيذ أعمال الحفر والتطهيرات بمسار مجرى النهر و تفتيت الصخور الكبيرة وازالتها بعيداً عن مسار مجرى النهر، بالإضافة الى أعمال الحماية بالجابيونات للقطاعات العرضية على مجرى النهر.



وتم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الحفر والتطهيرات بمجرى نهر نيامومبا بالكامل طبقاً للقطاعات العرضية المعتمدة وتسليمها للجانب الأوغندي للتشغيل والصيانة، كما تم الانتهاء من أعمال الحماية بالجابيونات للمواقع المحددة، و انتهى العمل في المرحلة الأولى من المشروع في فبراير 2018.



ومن جانبه أعرب الوزير سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة الاوغندى عن سعادته باستمرار التعاون الفنى فى محال الموارد المائية والرى بين البلدين الشقيقين



واشاد بالخبرات الفنية الكبيرة الكائنة بوزارة الموارد المائية والرى فى هذا المجال وما تؤدى اليه هذه الخبرات من الاستفادة من مياه الفيضان التى كانت تهدر مسببة خسائر مادية وبشرية كبيرة. كما أعرب عن شكر وامتنان المواطنين القاطنين بمقاطعة كسيسى للدعم الذى قدمته الحكومة المصرية من خلال هذا المشروع.



وقبيل زيارة الدكتور الوزير المقرر لها غدا الخميس 27 سبتمبر 2018 لموقع المشروع بمقاطعة كسيسى، عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون بين الدولتين سلسلة فعاليات اجتماعات اللجنة التوجيهية و الفنية المشتركة لمشروع التعاون الفني بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه و البيئة الأوغندية وذلك لبحث ومناقشة الإجراءات التنفيذية للمشروع حرصا على دعم أواصر التعاون بين البلدين،



وتم عقد اجتماع موسع للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري و الدكتور سام شيبتوريس وزير المياه و البيئة الاوغندي مع اعضاء اللجان الفنية و التوجيهية لمشروعات التعاون في مجال الموارد المائية بين البلدين لاستعراض نتائج اجتماعات تلك اللجان.



...ومن جانبه أفاد الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، بأن مصر لا تبخل بالمساعدات الفنية والخبرات المصرية لدعم أواصر التعاون والعلاقات الوثيقة التي تربط بين شعبي مصر وأوغندا. والذى يظهر في تنفيذ ثلاثة مشروعات تنموية، أولهما مشروعان للتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والاسماك تحت مسمى " المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية" و المشروع الجديد " مشروع إدارة الحشائش المائية ببحيرتى كيوجا و ألبرت والمشروع الثالث و هو مشروع التعاون مع وزارة المياه والبيئة الاوغندية الذى يشمل تنفيذ خمسة خزانات لحصاد مياه الأمطار و حفر عدد من الآبار الجوفية للشرب و التدريب و بناء القدرات للأخوة الأوغنديين في مجالات الموارد المائية والري .



....كما أكد بهاء الدين أن مشروع التعاون الفني مع وزارة المياه والبيئة لا يقل اهمية عن نظيره مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والاسماك، حيث تعود كافة المشروعات بالنفع المباشر على المواطنين بأوغندا ، وهو ما تحرص عليه مصر في تنفيذ استراتيجيتها لمشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل.



