البورصة توافق على زيادة رأس المال العربية للمحابس

حنفيه مياه

رجب عزالدين



وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العربية للمحابس.



ووافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال للشركة من 49.9 مليون جنيه إلى 74.9 مليون جنيه، بزيادة قدرها 24.9 مليون جنيه.



وتوزع الزيادة على 24.9 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد بواقع 0.5 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي ممولة من الأرباح المرحلة، وفقًا للقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2017.



ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء -الموافق 10 أكتوبر المقبل بواقع ( 0.5) سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.



ومن المقرر إدارج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى، اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس -الموافق 11 أكتوبر المقبل.