إيجوث تتخلى عن حصة الأغلبية بفندق شبرد مقابل تطويره

شبرد

أحمد عاشور



أعلنت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، عن دعوة المستثمرين لإبداء اهتمام في تطوير فندق "شبرد" القاهرة، للمساهمة بحصة أغلبية 51% في شركة جديدة برأسمال 100 مليون دولار يتم تكوينها لتملك وتطوير فندق "شبرد".



وقالت "إيجوث" في دعوتها للمستثمرين، إن "إيجوث" ستساهم بحصة عينية في الشركة الجديدة وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 130 مليون دولار شاملة الحصة العينية، إضافة إلى منحة توقيع للشركة المالكة.



من جانبها، أكدت ميرفت حطبه، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لـ"إيجوث"، أن الشركة فضلت دعوة المستثمرين إبداء رغبة في المشاركة في المشروع بعد تلقي عروض كثيرة من المستثمرين.



وتابعت حطبه أن دراسات جدوي المشروع أظهرت أن عائد الاستثمار في الفندق تصل إلى 27%، وهو معدل جيد بالنسبة لكثير من الشركات.



ومنحت "إيجوث" الشركة مهلة حتى 16 أكتوبر المقبل، للتقدم بالأوراق المطلوبة الخاصة بسابقة الخبرة وقوائمها المالية تمهيداً لتأهيلهم.