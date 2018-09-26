إي فاينانس تستثمر في البطاقات غير التلامسية وتصدر كروت لإفريقيا

بطاقات دفع إلكترونية

مها أبوودن



تخطط شركة إى فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية الحكومية، لتصدير كروت السيم كارد إلى البلدان الإفريقية خلال استراتيجيتها لبقية العام الجارى، من خلال مركز إصدار البطاقات الذى تمتلكه الشركة.



وتمتلك شركة اى فاينانس أكبر مركز لإصدار البطاقات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، طاقته الإنتاجية 4.5 مليون كارت شهريا.



وأشار سرحان، إلى أن الشركة ترغب فى اقتناص فرصة إصدار البطاقات الموحدة الخاصة بالشبكة الوطنية " ميزة " والمزمع إطلاقها مطلع يناير والذى تخطط الحكومة لاصدار نحو 20 مليون كارت منه .



وفى سياق آخر على هامش مؤتمر صحفى انعقد اليوم، قال سرحان، إن شركته بدأت استثمارا جديدا عبر مركز البطاقات التابع لها ، فى إصدار الكروت التلامسية، وهى الكروت الخاصة بكروت الكهرباء مسبقة الدفع أو من الممكن استخدامها فى وسائل المواصلات إذا رغبت الحكومة فى إتمام عمليات الميكنة الخاصة بها والوصول الى ميكنة مدفوعات وسائل المواصلات .



ويشار إلى أن رأس مال شركة اى فاينانس يبلغ 325 مليون جنيه وحجم أعمالها يبلغ نحو مليار جنيه.



وتخطط الشركة إلى زيادة رأسمالها بنحو 150 مليون جنيه خلال الربع القادم من العام المالى الجارى .









