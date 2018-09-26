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بورصة وشركات
البورصة توافق على قيد زيادة رأسمال النعيم القابضة للاستثمارات
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 07:24 م
النعيم القابضة
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رجب عز الدين
وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النعيم القابضة للاستثمارات.
ووافقت اللجنة على قيد زيادة رأسمال الشركة من 218.5 مليون دولار أمريكى إلى 240.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 21.8 مليون دولار.
وتوزع الزيادة على 31.2 مليون سهم، بقيمة اسمية للسهم 0.7 دولار أمريكى (70 سنتًا) تمويلًا من الاحتياطى العام الظاهر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017، بواقع بواقع 1 سهم لكل 10 أسهم أصلية قبل الزيادة.
ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء الموافق 10 أكتوبر المقبل بواقع (0.10) سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 11 أكتوبر المقبل.
فى سياق متصل وقعت البورصة التزامًا ماليًّا على الشركة قدره 10 آلاف جنيه مصرى، نظرًا لمخالفتها أحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المالية بالبورصة المصرية.
ومنحت اللجنة الشركة مهلة للسداد 15 يومًا تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حال عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.
البورصة المصرية
النعيم القابضة للاستثمارات المالية
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