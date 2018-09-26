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سيــارات
2018.. عام الصراع على وكالات السيارات الصينية
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 07:23 م
السيارات الكهربائية الصينية
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السيارات الكهربائية الصينية
تقرير - أحمد عوض:
شهدت الآونة الماضية صراعا بين شركات السيارات للاستحواذ على الوكالات الصينية، فى ظل التطور التكنولوجى التى تشهده صناعة السيارات بالصين، بالإضافة إلى أنها علامات تتمتع بميزة تنافسية عالية تتعلق بارتفاع أسعار نظيرتها المنافسة سواءً ذات المنشأ الكورى أو الأوروبى.
يذكر أن سوق السيارات استقبلت 10 علامات صينية جديدة خلال الخمسة أعوام الماضية، أبرزها: «زوتي» و«هايما» و«شنجان»، و«كيمبو« و«شانجى» و«سينوفا» و«فاو» و«دوماي» و«هاوتاى» و«MG».
ورصدت «المال» أبرز الشركات التى تجرى مفاوضات مع الجانب الصينى فى إطار الاستحواذ على أحقية استيراد وتوزيع طرازاتها، وبالإضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة بالسوق المحلية.
كايرو كابيتال تفاضل بين Jac و Yema auto
قال محمد النبهان، رئيس مجلس إدارة «كايرو كابيتال»، المتخصصة فى قطاع النقل الجماعى، إن شركته تفاضل بين وكالتى «JAC MOTOR» و«Yema auto» الصينيتن المنشأ؛ للاستحواذ عليها من خلال استيراد وتوزيع طرازاتها، بالإضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار بالسوق.
وأوضح لـ«المال»، أن الشركة تدرس حاليا الجدوى الاقتصادية لكل وكالة، من حيث العامل السعرى والفرص التنافسية لها مع العلامات اﻷخرى بالسوق المحلية.
وأشار إلى أنه من المرتقب مخاطبة مسئولى الشركة الصينية «Yema auto» خلال الفترة المقبلة؛ لمعرفة الشروط المراد توافرها من الوكيل المحلى من حيث مراكز الصيانة وصالات العرض.
وأضاف أن المفاوضات التى أجرتها «كايرو كابيتال» مع «Jac» خلال الفترة الماضية؛ بينت إلزام الوكيل المحلى بتجميع طرازاتها؛ بهدف التغلب على ارتفاع أسعار موديلاتها المصدرة للأسواق الخارجية.
وكشف أن شركته فى طريقها للتفاوض مع عدد من المصانع، ومن أبرزها «الهندسية لصناعة السيارات»؛ لمعرفة مدى قابلية خطوط إنتاجها لتجميع طرازات أخرى.
وتابع بأن «كايرو كابيتال» ستتقدم بعرض أمام الشركات العالمية؛ يتضمن ضخ استثمارات 200 مليون جنيه لتجميع 1000 سيارة خلال العام اﻷول، وتدشين 5 مراكز صيانة موزعة فى مختلف محافظات الجمهورية خلال المرحلة اﻷولى.
وأضاف أن الشركة تعتزم التوسع فى طرح الطرازات المختلفة من فئات «السيدان، والرياضية متعددة الاستخدامات»؛ بغرض جذب أكبر شريحة من المستهلكين وزيادة المبيعات.
ولفت إلى أن إستراتيجية «كايرو كابيتال» تتمشى مع مستهدفات الدولة الخاصة، بتخفيض الفاتورة الاستيرادية، والاعتماد على المكون المحلى، والتوسع فى صناعة قطع الغيار.
وأوضح أن قطاع السيارات يعتبر من القطاعات الجاذبة للاستثمار فى قطع الغيار، فى ظل الطلب المتزايد على المركبات بمختلف أنواعها «سيارات، أتوبيسات، شاحنات«، متوقعا أن تبلغ المبيعات الإجمالية للسوق 250 ألف مركبة بنهاية العام المقبل.
«درشال للصناعة» تقترب من اقتناص Luxgen
قال حسن الدسوقى، رئيس مجلس إدارة درشال للصناعة، وكلاء سيارات DFM، وDFLZ، إن شركته فى طريقها لحسم المفاوضات مع مجموعة دونج فينج العالمية؛ للاستحواذ على وكالة «Luxgen» محليًا.
وأشار إلى أن المفاوضات تسير فى اتجاه بيع 1000 وحدة من الفئات المستوردة خلال العام اﻷول، على أن يتبعها تجميعها محليا على خطوط مصانع الهندسية لتصنيع السيارات خلال العام المقبل.
وكشف عن سعى شركته لتدشين 3 مراكز صيانة مستقلة؛ لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لعملاء العلامة الصينية، وكذا توفير قطع الغيار الخاصة بها.
وأكد أن الشركة تخطط لتصدير السيارات للأسواق المجاورة؛ فى ظل الحافز الجمركى الممنوح على السلع المصدرة ومن بينها السيارات وذلك وفقًا للاتفاقيات المبرمة وهى «أغادير» و«الكوميسا».
وأشار الدسوقى إلى أن خطة «درشال» تتمشى مع إستراتيجية المجموعة العالمية من خلال التوسع فى طرح السيارات الكهربائية بالسوق؛ بهدف اقتناص الحصة السوقية اﻷكبر من مبيعات تلك الشريحة من المركبات.
وعلق على الجدوى الاقتصادية من الاستحواذ على وكالة صينية؛ قائلا إن هوامش الأرباح فى السيارات الصينية مرتفعة على العلامات التجارية الأخرى، بالإضافة إلى أن الشركات الصينية تعتبر الوحيدة فى تزويد وكلائها بالأساليب التكنولوجية الحديثة والملكية الفكرية فى صناعة السيارات.
وتوقع أن تستحوذ العلامات الصينية على %15 من المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب «الملاكي» بالسوق بنهاية 2020؛ فى ظل التوسع الذى تجريه الشركات من خلال طرح الطرازات الجديدة بمختلف الفئات.
يذكر أن مجموعة دونج فينج تمكنت من بيع 270 ألفا و353 سيارة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالي؛ وفقًا للإحصائيات المعلنة عبر موقع carsalesbase.
«أبو غالى» تدرس الاستحواذ على وكالة آسيوية جديدة
كشف مصطفى أبو غالى، رئيس مجلس إدارة شركة أبو غالى أوتوموتيف، وكلاء سيارات GAC، أن شركته تدرس اﻷستحواذ على وكالة آسيوية؛ بهدف استيراد وتوزيع السيارات، بالإضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة بالسوق.
وأوضح أن شركته تجرى دراسات مكثفة حول الجدوى الاقتصادية لبعض الوكالات الآسيوية ومن أبرزها «ساوايست» الصينية و«ساندستورم» الإماراتية.
وأشار إلى أن الشركة فى طريقها لحسم الدراسات الخاصة بتحديد الوكالة المزمع التفاوض مع ممثليها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن إستراتيجية «أبو غالى أوتوموتيف» ترتكز على التوسع فى استيراد السيارات بمختلف فئاتها لزيادة حجم المبيعات.
وذكر فى تصريحات سابقة، أن مبيعات شركته حققت نموًا %30 لتصل إلى 500 سيارة خلال النصف اﻷول من العام، بفضل رسو العديد من المناقصات والمزايدات التى طرحت من جانب الجهات الحكومية.
وتوقع أبو غالى، أن تشهد المبيعات الإجمالية للسيارات نموًا بنسب تتراوح بين 30 و%40 لتصل إلى 170 ألف مركبة بنهاية العام، فى ظل الطلب المتزايد على السيارات بمختلف أنواعها بالسوق.
يذكر أن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها «الملاكى، واﻷتوبيسات، والشاحنات» قفزت %38 لتصل إلى 96 ألفا و381 وحدة خلال السبعة أشهر اﻷولى من العام الحالى، مقابل 69 ألفا و785 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن مصلحة الجمارك؛ اقتنصت العلامات الصينية حصة %8.6 من إجمالى السيارات المستوردة خلال النصف الأول من العام الحالى، التى بلغت 3727 سيارة.
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