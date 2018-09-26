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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: الوضع مطمئن وسنصارح الشعب حال وجود مشكلات طارئة
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 07:21 م
محمد معيط وزير المالية
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محمد معيط وزير المالية
مها أبوودن
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ"المال"، إن الأوضاع المالية والاقتصادية مطمئنة رغم الأزمات التى هزت الاسواق الناشئة ، وأدت الى ارتفاع أسعار الفائدة عما كان مقدرا فى موازنة العام المالى الجارى 2018/2019 ، وكذلك ارتفاع أسعار البترول عالميا عن مقدرات مشروع الموازنة ، وهو ما ينعكس على حجم التزامات الديون الحكومية ، وحجم العجز .
ومن المعروف أن وزارة المالية ألغت 4 عطاءات لادوات خزانة حكومية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عن تقديرات متوسط العائد الذى قدرته وزارة المالية فى مشروعا لموازنة بنحو 14% ، فيما قبلت وزارة المالية عطاءا عند سعر فائدة 18.35% منذ بضعة أيام .
وفى السياق ذاته، قال معيط، إن وزارته لم تجر مراجعة أرقام الموازنة الحالية حتى الأن ، لكن بالطبع سيكون هناك مراجعة بعد نهاية الربع الأول نهاية الشهر الجارى ، وسنصارح المجتمع بأى مشكلات اذا طرأت، ولكن حتى الان الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق .
وتستهدف وزارة المالية الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
أكد معيط : ربما يكون للتغيرات الاقتصادية العالمية تأثيرات سلبية على كافة الاسواق الناشئة ، لكن مصر استطاعت تخطى أزمة الاسواق الناشئة بأقل الخسائر بسبب تنفيذها لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الوطنى المدعوم من صندوق النقد الدولى .
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