وزير المالية: الوضع مطمئن وسنصارح الشعب حال وجود مشكلات طارئة

محمد معيط وزير المالية

مها أبوودن



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ"المال"، إن الأوضاع المالية والاقتصادية مطمئنة رغم الأزمات التى هزت الاسواق الناشئة ، وأدت الى ارتفاع أسعار الفائدة عما كان مقدرا فى موازنة العام المالى الجارى 2018/2019 ، وكذلك ارتفاع أسعار البترول عالميا عن مقدرات مشروع الموازنة ، وهو ما ينعكس على حجم التزامات الديون الحكومية ، وحجم العجز .



ومن المعروف أن وزارة المالية ألغت 4 عطاءات لادوات خزانة حكومية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عن تقديرات متوسط العائد الذى قدرته وزارة المالية فى مشروعا لموازنة بنحو 14% ، فيما قبلت وزارة المالية عطاءا عند سعر فائدة 18.35% منذ بضعة أيام .



وفى السياق ذاته، قال معيط، إن وزارته لم تجر مراجعة أرقام الموازنة الحالية حتى الأن ، لكن بالطبع سيكون هناك مراجعة بعد نهاية الربع الأول نهاية الشهر الجارى ، وسنصارح المجتمع بأى مشكلات اذا طرأت، ولكن حتى الان الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق .



وتستهدف وزارة المالية الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.



وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.



أكد معيط : ربما يكون للتغيرات الاقتصادية العالمية تأثيرات سلبية على كافة الاسواق الناشئة ، لكن مصر استطاعت تخطى أزمة الاسواق الناشئة بأقل الخسائر بسبب تنفيذها لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الوطنى المدعوم من صندوق النقد الدولى .







