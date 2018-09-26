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سيــارات
أحدث طرازات 3 DOOR و 5 DOOR و CABRIO
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 07:14 م
أحدث طرازات مينى كوبر
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- موديلات جديدة وأنيقة.. مع تقنيات متطورة
- تستفيد موديلات MINI 3 DOOR وMINI 5 DOOR وMINI CABRIO الأحدث من بعض التحسينات الداخلية والخارجية المميّزة.
- يستعين كلّ الموديلات الجديدة بمُحرّك سعة 1.5 لتر مزوّد بشاحن هواء «توربو» بقوة 136 حصانًا.
- تتّصل كل الموديلات بعلبة تروس أوتوماتيكية جديدة مِن سبع نسب فئة «ستيبترونيك».
المال- خاص:
قدّمت المجموعة البافارية للسيارات، بوصفها المستورد الوحيد لموديلات العلامة البريطانية MINI فى مصر، أحدث طرازات عام 2019 من MINI 3 DOOR وMINI 5 DOOR وMINI CABRIO. يستفيد كل هذه الموديلات من تصميم خارجى وداخلى مُحسّن مع بعض التحديثات التقنية المميّزة.
ويعود تقديم الجيل الحالى من MINI إلى عام 2014 الماضى، لكنه بات يستفيد حاليًّا مِن مصابيح رئيسية فئة LED توفّر مستويات إضاءة أقوى، وشعار جديد لـMINI ثنائى الأبعاد، وخيارات ألوان جديدة لطلاء الهيكل الخارجى، إلى جانب شاشة عرض جديدة عاملة باللمس قياس 6.5 بوصة مع واجهة مُحدّثة، ومقوّد جديد متعدّد الاستخدامات مدعّم ضمن التجهيزات القياسية.
ولا يُمكن إغفال عُلبة التروس الأوتوماتيكية الجديدة مزدوجة القابض الفاصل سباعية النسب فئة «ستيبترونيك«، والتى تُوفّر مستويات ديناميكية مذهلة لتغيير نسب التروس لتعزيز متعة القيادة، مع عدم التضحية بكل خصائص الراحة التى توفّرها عُلب التروس الأوتوماتيكية. تُسهم عُلبة التروس الجديدة فى تفوّق موديلات MINI الأحدث على الموديلات المنافسة.
وفى مجمل الأحوال فإنّ موديلات MINI الجديدة والأكثر جاذبية من بين كل طرازات الصانع البريطانى تُعدّ موديلات مُحسّنة وأفضل بدرجة كبيرة مقارنة بالطرازات السابقة، وما زالت تستعين بالمحرك المميّز سعة 1.5 لتر المزوّد بشاحن هواء «توربو».
وما زالت نُسخ MINI 3 DOOR وMINI 5 DOOR وMINI CABRIO الجديدة تستهدف الفئة الشابة من العملاء. بمعنى آخر، فإن موديلات MINI الجديدة كليًّا تخاطب العملاء الذين يستمتعون بخوض تجارب جديدة ويميلون لأن يكونوا عصريين، ومبدعين، وتلقائيين، وأيضًا نشطين، وهو ما يجعل العلامة البريطانية تعكس أسلوب حياة عملائها من خلال توفير سيارات تأسر الحواس وتشدّ انتباه الجميع!
تحسينات داخلية وخارجية مميّزة
ليس سرًّا القول إن نجاح MINI يتعلّق فى الأساس بالحفاظ على إرث العلامة الإنجليزية الشهيرة؛ لذا يَصعب للعين أن تُخطئ فى رؤية الموديلات المُحدّثة الجديدة بوصفها أحد موديلات MINI الغنية عن التعريف، وهو ما يَظهر جليًّا فى المصابيح الرئيسية دائرية الهيئة، وشبك التهوئة الأمامى سداسى الأضلاع مع إطار كرومى جذّاب يَلُفها، وأيضًا المحاور الأمامية والخلفية القصيرة.
ومِن بين الخصائص التصميمية الجديدة بموديلات MINI 3 DOOR وMINI 5 DOOR وMINI CABRIO الأحدث، يُمكن ذِكر المصابيح الرئيسية الجديدة فئة LED ذات اللمسات المحيطة الداكنة، وتصميم مُحدّث للعجلات المصنوعة من المعادن الخفيفة، فضلًا عن توافر مصابيح خلفية فئة LED تتضمّن العلم البريطانى مطبوعًا على عدساتها الداخلية ضمن التجهيزات الإضافية، إلى جانب شعار MINI جديد ثنائى الأبعاد وثلاثة خيارات جديدة لطلاء الهيكل الخارجي.
وبمعزل عن اللمسات الخارجية المُحدّثة، استفادت مقصورة الموديلات الجديدة مِن تصميم محسّن حافظ على اللغة التصميمية الحالية التى تتضمّن العديد من العناصر «الدائرية« ومفاتيح Toggle Switches التقليدية المستوحاة من عالم السباقات، علمًا بأنّ التجهيزات الجديدة اشتملت على شاشة عرض مركزية عاملة باللمس قياس 6.5 بوصة مع واجهة مُحدّثة، جنبًا إلى جنب مع تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيًّا ووصلة الناقل العام USB. وتتوافر الشاشة السابقة ضمن التجهيزات القياسية من خلال خاصية Radio MINI Visual Boost. وبخلاف النظام المعلوماتى الترفيهى، هناك مقوّد قياسى جديد متعدّد الاستخدامات، كما يمكن تتبّع العديد من المكوّنات عالية الجودة ناعمة الملمس على العديد من المواضع بمقصورة الموديلات الجديدة، لا سيما مع تداخُل زوائد الألومنيوم مع الأسطح الجلدية الفاخرة المتنوّعة وأيضًا توافر نظام الإضاءة المميّز الذى يطلّ من محيط العديد من العناصر فى المقصورة، وغيرها.
فئات متنوّعة!
مع إطلاق موديلات MINI 3 DOOR وMINI 5 DOOR وMINI CABRIO الأحدث، يمكن القول إن كل طراز منها يأتى بالعديد من الفئات. وفى السوق المصرية، هناك أربع فئات للموديلات سابقة الذكر.
وفى هذا السياق، تتوافر MINI 3 DOOR الجديدة بباقة متنوّعة من تجهيزات الراحة والترف، وذلك عبر تقديم فئتين تجهيزيتين وهما: SALT وCHILI.
تستفيد الفئة القياسية SALT مِن مسند ذراع أمامى ومصابيح ضباب والمُكيّف الذى يمكن ضبط درجة حرارته أوتوماتيكيًّا، بخلاف باقة MINI CONNECTED والعجلات قياس 16 بوصة المجهّزة بإطارات تسير بعد انثقابها RUN-FLAT TYRES، وتوافر نظام خاص لوضعيات القيادة MINI DRIVING MODES، فضلًا عن إمكانية ضبط ارتفاع مقعد الراكب الأمامى، وزجاج خاص للحماية من أشعة الشمس، ومقوّد رياضى جلدى متعدد الاستخدامات، وأسطح داخلية يهيمن عليها اللون «الرمادى الخافت»، ناهيك بتوافر حاسوب الرحلات المُدمج بالسيارة وحسّاسات الرَكن الاستشعارية لنظام التحكّم فى مسافات رّكن واصطفاف السيارة PDC، وإمكانية طيّ المرايا الجانبية إلكترونيًا، إضافة إلى شاشة العَرض العاملة باللمس قياس 6.5 بوصة. وتأتى هذه الفئة بسعر يبلغ 495.000 جنيه مصري.
بينما تضيف الفئة CHILI بعض التجهيزات الأخرى شأن العجلات قياس 17 بوصة المجهّزة بإطارات تسير بعد انثقابها RUN-FLAT TYRES، والمقاعد الرياضية فى القسم الأمامى، مع كسوة جلديّة مميّزة للمقاعد بوجه عام، وزجاج خاص للحماية من أشعة الشمس، والسقف الزجاجى البانورامى، والمصابيح الرئيسية فئة LED ومصابيح الضباب فئة LED بدورها مع توافر مصابيح ضباب خلفية، وحسّاسات الأمطار، إضافة إلى نظام صوتى عالى النقاء من فئة HARMAN & KARDON، وغيرها. وتأتى هذه الفئة بسعر يبلغ 675.000 جنيه مصري.
أما عن النسخة خماسية الأبواب MINI 5 DOOR الجديدة، فجاءت متوافرة بفئة PEPPER تجهيزية وحيدة. تأتى هذه الفئة مدعّمة بمثبّت للسرعة وحسّاسات الرَكن الاستشعارية لنظام التحكّم فى مسافات رّكن واصطفاف السيارة PDC، ومقوّد رياضى جلدى متعدد الاستخدامات، وحسّاسات أمطار، وعجلات قياس 17 بوصة المجهّزة بإطارات تسير بعد انثقابها RUN-FLAT TYRES، فضلاً عن السقف الزجاجى البانورامى والزجاج الخاص للحماية من أشعة الشمس، ونظام وضعيات القيادة MINI DRIVING MODES والمصابيح الرئيسية فئة LED ومصابيح الضباب فئة LED كذلك، وباقة MINI Connected، وحاسوب الرحلات المُدمج بالسيارة، والمقاعد الرياضية بالقسم الأمامى، وكذا نظام التحكّم بوضعية ارتفاع مقعد الراكب الأمامي. وتأتى هذه الفئة بسعر يبلغ 599.000 جنيه مصري.
وأخيرًا، تأتى النسخة المكشوفة CABRIO متوافرة بنسخة تجهيزية واحدة فقط وهى الفئة CHILI. وتأتى هذه الفئة مُدعّمة بمصابيح رئيسية فئة LED ومصابيح ضباب فئة LED ومثبّت للسرعة مع خاصية التدخّل بالكبح، وأغطية للمرايا الجانبية بنفس لون طلاء الجسد الخارجى، فضلاً عن الشاشة المركزية العاملة باللمس قياس 6.5 بوصة، والعجلات قياس 17 بوصة التى تأتى مجهّزة بإطارات RUN-FLAT TYRES، بخلاف باقة MINI CONNECTED وحساسات الرّكن الاستشعارية وحساسات الأمطار ومقاعد رياضية فى القسم الأمامى، وكذلك توافر كل المعلومات بالحاسوب المُدمج بالسيارة باللغتين العربية والإنجليزية، وغيرها. وتأتى هذه الفئة بسعر يبلغ 685.000 جنيه مصري.
وبخلاف تلك الباقة العريضة من تجهيزات الراحة والتّرف المتوافرة، استعانت العلامة البريطانية بمجموعة من الأنظمة الإلكترونية لتعزيز مستويات السلامة والأمان بموديلاتها الجديدة، منها الاستعانة قياسيًّا بنظام مانع الانغلاق الكبحى ABS ونظام التحكّم الإلكترونى بالثبات DSC، ومانع الانزلاق الدفعى DTC، وغيرها من الأنظمة الأخرى.
مُحرّك نشط سعة 1.5 لتر مع علبة تروس أوتوماتيكية جديدة سباعية النّسب «ستيبترونيك«
تحت الغطاء الأمامى للموديلات MINI 3 DOOR وMINI 5 DOOR وMINI CABRIO الأحدث، يستقرّ محرك مزوّد بشاحن هواء «توربو« سعة 1.5 لتر، ويولد ذلك المحرك البنزينى الذى يتبنّى أحدث تقنيات MINI TWINPOWER TURBO للشحن التوربينى مع تقنية البخّ المباشر للوقود ونظام التحكّم بالتوقيت المتغاير لفتح وغلق الصمامات وزاوية هذا الفتح، 136 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 220 نيوتن-متر. وعلى صعيد الأرقام، يمكن للنسختين الهاتشباك الثلاثية وخماسية الأبواب MINI 3 DOOR وMINI 5 DOOR، اختراق الحاجز المئوى من السكون مع هذا المحرك فى غضون 709 و802 ثانية وتسجيل سرعة قصوى مقدارها 210 و207 كلم/ساعة، على الترتيب. أما الطراز MINI CABRIO الجديد، فيمكنه الوصول إلى سرعة 100 كلم/ساعة فى غضون 808 ثوانٍ، وتسجيل سرعة قصوى مقدارها 208 كلم/ساعة.
ومع المحرك السابق يتم نقل عزم الدوران للعجلات الأمامية من خلال علبة تروس أوتوماتيكية جديدة سباعية النسب فئة «ستيبترونيك«. تستفيد علبة التروس الجديدة مزدوجة القابض الفاصل من تغيير سريع للنسب، ودرجة عالية كبيرة من الراحة فى أثناء الانتقال بين النسب، فضلًا عن تعزيز الكفاءة. وفوق هذا وذاك، تستعين علبة التروس الجديدة بخاصية التشغيل والإبطال الآليين للمحرك، وهو ما يحول دون الاستهلاك غير الضرورى للوقود.
وبالرغم مِن المعدّلات العالية للسلوك الديناميكى بالموديلات الأحدث الممهورين بتوقيع MINI فإنّ نسب استهلاك الوقود جاءت لافتة للغاية للطرازات MINI 3 DOOR وMINI 5 DOOR وMINI CABRIO من خلال استهلاك 502 و502 و504 لترات لكل 100 كلم مقطوعة على الترتيب.
وبمعزل عن تعزيز مفهوم GO-KART الغنى عن التعريف، حافظت الموديلات الجديدة على توفير نظام تعليق سريع الاستجابة مؤلّف مِن عارضة مفصلية منفردة فى الأمام مع محور خلفى متعدّد الوصلات. ويُمكن ترجمة ذلك إلى توفير تقنية تعليق متطوّرة عالية الجودة، وهو ما يجعل كل الطرازات الجديدة كليًّا لعام 2019 متفرّدة من بين كل الموديلات النخبوية المُدمجة المنافسة.
جدير بالذكر أن السيارات الجديدة توفّر كذلك نظامًا خاصًّا لوضعيات القيادة DRIVING MODES. ويوفّر ذلك النظام إلى جانب الوضعية MID التقليدية وضعيتَى SPORT وGREEN. ومع الوضعية SPORT يتم ضبط خصائص دوّاسة التسارع وكذلك عملية التوجيه على الإعدادات الرياضية للحصول على نَفَس رياضى معزّز، أما مع الوضعية GREEN فيُمكن للسائق الاستمتاع بنمط قيادة اقتصادى أكثر راحة، يتم معه خفض مُعدّلات استهلاك الوقود إلى أقصاها.
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