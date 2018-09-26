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اتصالات وتكنولوجيا
وزير الاتصالات: إتاحة 25 خدمة حكومية إلكترونيًا في 2019
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 07:13 م
عمرو طلعت وزير الاتصالات
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محمود جمال
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة بصدد طرح 25 خدمة حكومية عبر بوابة الحكومة الالكترونية بحلول يونيو 2019.
ودعا طلعت، خلال الجلسة الختامية للقمة الأولى للتجارة الإلكترونية، الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بتطبيقات المحمول لتطوير تطبيقات حكومية متخصصة بتغطية تلك الخدمات.
وتطرق إلى توقيع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول ثلاثي يضم وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي للمجتمع المصري والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزارة الاتصالات
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