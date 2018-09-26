فيديو| خالد حسني: 175 ألف سيارة مبيعات السوق خلال 2018

خالد حسني: 175 ألف سيارة مبيعات السوق خلال 2018

أحمد شوقي





توقّع خالد حسني، المتحدث الرسمي لمجلس معلومات سوق السيارات، ومدير عام أبو غالي موتورز، وكيل سوبارو، أن تصل مبيعات السوق خلال 2018 إلى 175 ألف وحدة.



وأوضح أن أوتوماك فورميلا 2018 يعتبر فرصة للوكلاء لاستعراض الجديد لديهم، مضيفًا أن أبو غالي موتورز تقدم 3 طرازات على هامش أوتوماك فورميلا هي XV وأمبريزا، بالإضافة إلى سيارة تخيلية تقدم لأول مرة في مصر.



