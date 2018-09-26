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سيــارات
فيديو| خالد حسني: 175 ألف سيارة مبيعات السوق خلال 2018
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 07:06 م
خالد حسني: 175 ألف سيارة مبيعات السوق خلال 2018
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خالد حسني: 175 ألف سيارة مبيعات السوق خلال 2018
أحمد شوقي
توقّع خالد حسني، المتحدث الرسمي لمجلس معلومات سوق السيارات، ومدير عام أبو غالي موتورز، وكيل سوبارو، أن تصل مبيعات السوق خلال 2018 إلى 175 ألف وحدة.
وأوضح أن أوتوماك فورميلا 2018 يعتبر فرصة للوكلاء لاستعراض الجديد لديهم، مضيفًا أن أبو غالي موتورز تقدم 3 طرازات على هامش أوتوماك فورميلا هي XV وأمبريزا، بالإضافة إلى سيارة تخيلية تقدم لأول مرة في مصر.
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