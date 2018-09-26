EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
ميناء الإسكندرية يستقبل 54 ألف طن قمح
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 07:03 م
رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
طرح محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية باستثمارات 450 مليون دولار
ميناء الإسكندرية يستضيف الاحتفال باليوم البحرى العالمى غدا
ميناء الإسكندرية يستقبل 1298 سيارة من تركيا وسنغافورة
النقل: 225% زيادة في الفائض الفعلي بميناء الإسكندرية
رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية
معتز محمود
قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد اليوم الأربعاء الموافق 26/9/2018 حيث يجري تفريغ السفينة "شل انيفيتور" المحملة ب 10 آلاف طن سكر واردة من فرنسا ، ويجري تفريغ السفينة "فالي دي سيفيجيليا" القادمة من إيطاليا وعلي متنها 32 ألف طن سولار .
وأضاف الغندور أنه يجري أيضا تفريغ السفينة "اطلنتيك ميراكل" قادمة من أوكرانيا وعلي متنها 10 آلاف طن زيت عباد شمس ، والسفينة "جلوبال فرونتير" قادمة من روسيا وعلي متنها 54 ألف طن قمح ، كما تم تفريغ السفينة "يوسور" علي متنها 7916 رأس ماشية قادمة من البرازيل .
وأوضح الغندور أن مخزون الغلال بالميناء مليون وأربعمائة وأربعة وثمانون طنا منهم 516 ألف طن قمح
كما شهدت حركة الشاحنات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة من والي الميناء ، كما تراكي علي أرصفة الميناء 35 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 24 سفينة ، والمخطاف الداخلي 8 سفن .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا