ميناء الإسكندرية يستقبل 54 ألف طن قمح

رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية

معتز محمود



قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد اليوم الأربعاء الموافق 26/9/2018 حيث يجري تفريغ السفينة "شل انيفيتور" المحملة ب 10 آلاف طن سكر واردة من فرنسا ، ويجري تفريغ السفينة "فالي دي سيفيجيليا" القادمة من إيطاليا وعلي متنها 32 ألف طن سولار .



وأضاف الغندور أنه يجري أيضا تفريغ السفينة "اطلنتيك ميراكل" قادمة من أوكرانيا وعلي متنها 10 آلاف طن زيت عباد شمس ، والسفينة "جلوبال فرونتير" قادمة من روسيا وعلي متنها 54 ألف طن قمح ، كما تم تفريغ السفينة "يوسور" علي متنها 7916 رأس ماشية قادمة من البرازيل .



وأوضح الغندور أن مخزون الغلال بالميناء مليون وأربعمائة وأربعة وثمانون طنا منهم 516 ألف طن قمح



كما شهدت حركة الشاحنات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة من والي الميناء ، كما تراكي علي أرصفة الميناء 35 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 24 سفينة ، والمخطاف الداخلي 8 سفن .

