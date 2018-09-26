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سيــارات
رحلة CITROEN منذ 100 عام فى مجال صناعة السيارات
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 07:02 م
CITROEN C-ELYSÉE الجديدة كلياً
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CITROEN C-ELYSÉE الجديدة كلياً
بدأت شركة أتوموبيل CITROEN الفرنسية رحلتها فى مجال صناعة السيارات عام 1919 أى منذ حوالى 100 عاماً، وعبر تاريخها الطويل فى هذه الصناعة إستطاعت الشركة إكتساب خبرات واسعة فى مجال تصميم السيارات. حيث تتميز سيارات CITROEN منذ البداية بالتصميمات الجذابة والأنيقة وفى نفس الوقت قوية وعملية، فهى يمكن الإعتماد عليها لتلبية إحتياجات الكثير من عملاء مما مكن الشركة من تحقيق التميز فى عالم صناعة السيارات بعلامتها التجارية الشهيرة،
إنضمام شركة السبع للتجارة والتوكيلات لشبكة الموزعين المعتمدين لسيارات CITROEN
وقعت شركة عز العرب للسيارات - الوكيل الوحيد لشركة ستروين داخل جمهورية مصر العربية – مع شركة السبع للتجارة والتوكيلات إتفاق لإنضمام شركة السبع للتجارة والتوكيلات كموزع معتمد لسيارات CITROENالفرنسية، كما تم إفتتاح صالة عرض متخصصة لسيارات CITROEN لشركة السبع بشارع النزهة بمصر الجديدة.
شركة السبع للتجارة والتوكيلات
مع خبرة أكثر من 40 عاماً فى سوق السيارات المصرية حيث أسست عام 1975 ومنذ ذلك التاريخ أصبح إسم مجموعة السبع يعنى الثقة، الجودة، النزاهه، الإلتزام فى مجال السيارات. حيث يعتبر إنضمام شركة السبع للتجارة والتوكيلات كواحدة من كبرى الشركات فى مجال السيارات داخل جمهورية مصر العربية لشبكة الموزعين المعتمدين لسيارات CITROEN الفرنسية هى إضافة قوية لشبكة الموزعين المعتمدين فى مصر للعلامة الفرنسية الشهيرة. .و إفتتاح صالة عرض السبع للتجارة والتوكيلات لعرض سيارات CITROEN هى بداية تعاون كبير بين شركة عز العرب للسيارات وشركة السبع للتجارة التوكيلات لخدمة عملائها
وتعتبر صالة عرض سيارات CITROEN هى أحدث إضافات شركة السبع للتجارة والتوكيلات، حيث ويمتاز المعرض بالموقع المتميز بكونه يقع فى أهم المناطق الخاصة بصالات العرض للسيارات بشارع النزهة وبجوار الرقابة الإدارية،،، مع تقديم داخل المعرض أفضل عروض البيع وأنظمة التقسيط المتعددة ووجود خدمة إختبار القيادة من خلال فريق من مسئولى المبيعات المؤهلين لأعلى مستوى لإرضاء كافة رغبات وإحتياجات عملاء CITROEN الكرام.
وهذا الإفتتاح تزامن مع طرح السيارة CITROEN C-Elysée بشكلها وكمالياتها الجديدة، CITROEN C-Elysée الجديدة كلياً... صممت لتتمتع بالجيل الثالث لتكنولوجيا ناقل الحركة الجديد «Gear Box EAT6 A/G».
السيارة CITROEN C-ELYSÉE الجديدة كلياً مزودة بأحدث تكنولوجيا للجيل الثالث من ناقل الحركة الأوتوماتيكى AM6 III الذى يعتبر بحق نقلة نوعية للسيارة،،، ويتميز بأنه ذو ستة سرعات EAT6، وهو من إنتاج شركةAisin اليابانية المصنع خصيصاً للسيارة CITROEN C-ELYSÉE ووفقاً لأعلى معايير الجودة لشركة سيتروين الفرنسية ويتميز ناقل الحركة بـ سلاسة ونعومة القيادة فى جميع ظروف التشغيل (الوضع اليدوي- الوضع الاوتوماتيكى- الوضع الرياضي- وضع الطرق الزلقة........إلخ)
أقصى إستفادة من قدرة المحرك- إنخفاض معدل إستهلاك الوقود- زيادة معدل التسارع و إستجابة السيارة
التجهيزات الداخلية ومساعدات القيادة:
جاءت مقصورة القيادة أنيقة وجذابة وبها الكثير من المساعدات والتقنيات الحديثة (Technology) لتلبى رغبات عملاء CITROEN C-ELYSÉE فهى مزودة بمجموعات من تجهيزات الرفاهية ومساعدات القيادة الحديثة، فقد زودت بشاشة لمس 7 بوصة ملونة ووحدة معلوماتية- وسائط متعددة (MULTIMEDIA) وبالبلوتوث (Bluetooth) بالإضافة إلى كاميرا خلفية وحساسات إنتظار التى تعمل مع الشاشة أثناء رجوع السيارة للخلف للمساعدة على قيادة أكثر آمناً.
كما تم تزويد السيارة CITROEN C-ELYSÉE الجديدة بأحدث أنظمة التواصل للهواتف الذكية (MIRROR SCREEN) التى تعمل على تشغيل وظائف الهواتف الذكية بأمان عبر شاشة اللمس أو عن طريق الأوامر الصوتية للسائق (VOICE RECOGNITION)، وهى متوافقة مع كل أنواع أنظمة التشغيل للهواتف:
والسيارةCITROEN C-ELYSÉE أيضا بها مثبت سرعة ومحدد سرعة وبوحدة تكييف قوية بخاصية A\C Max والتى تعطى أسرع تبريد، وهى خاصية تناسب درجات الحرارة المرتفعة خاصة فى أثناء الرحلات القصيرة.
خدمه عملاء السبع متاحه جميع ايام الاسبوع من 9-11 لاستقبال المكالمات على الخط الساخن 16449
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