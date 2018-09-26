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محمد الخشت: تدشين ميدان للفنون ومسرح فرعوني بجامعة القاهرة
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 07:00 م
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
المال - خاص
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه سيتم تنفيذ ميدان للفنون بجوار مبني قبة الجامعة، ليتمكن الطلاب من عرض كل مواهبهم الفنية.
وأضاف الخشت، في حواره المفتوح مع طلاب جامعة القاهرة، تحت عنوان "حوار الأب مع أبنائه"، يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، اليوم الأربعاء، أنه سيتم بناء أول مسرح فرعوني دائم في ملاعب الجامعة ليصبح متاحًا أمام الطلاب طول الوقت لعمل البروفات والعروض المسرحية، ما سيؤدي إلى نقلة نوعية في النشاط المسرحي بالجامعة.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال لقاء مع الطلاب، أن الحرم الجامعي شهد عمليات تطوير وتجديد للعديد من مباني الجامعة، منها مبنى قبة الجامعة ومباني كليتي الآداب والحقوق.
وأكد أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي لتطوير المدن الجامعية وشملت تجديد 6 مبانى وتطوير المطعم وقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وإضافة مناطق خضراء وتطوير المسجد الجامع، لافتًا إلى استحداث وتطوير 112 لائحة وبرنامج بمرحلتي البكالوريوس والليسانس بالدبلومات وبرامج الماجستير والدكتوراة والتعليم المدمج بنظام الساعات المعتمدة.
ووجه كلمة للطلاب، في بداية اللقاء بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق في دراستهم، وطالبهم بممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية، مؤكدًا أن بناء شخصية الطالب لا يكتمل بالدراسة فقط، وإنما بممارسة باقي الأنشطة والمجالات.
جامعة القاهرة
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