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أسعار الدولار بالبنوك
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البنك الأهلي المصري
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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018| وعيار 21 يتراجع
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 07:14 م
الذهب 99
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الذهب 99
عمر سالم
تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018 بواقع جنيه واحد، في نهاية التعاملات اليوم مقارنة بأسعار بداية اليوم، وذلك على خلفية انخفاض أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.
أسعار الذهب في مصر الآن:
- أسعار الذهب
عيار 21
في مصر الآن 601 جنيه.
- أسعار الذهب
عيار 18
في مصر الآن 515 جنيهًا.
- أسعار الذهب
عيار 24
في مصر الآن 687 جنيهًا.
- أسعار
الجنيه الذهب
في مصر الآن 4810 جنيهات.
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