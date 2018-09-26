أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018| وعيار 21 يتراجع

الذهب 99

عمر سالم



تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018 بواقع جنيه واحد، في نهاية التعاملات اليوم مقارنة بأسعار بداية اليوم، وذلك على خلفية انخفاض أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر الآن:



- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 601 جنيه.



- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 515 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 687 جنيهًا.



- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4810 جنيهات.

