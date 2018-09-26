وزير الاتصالات: 4.5 تريليون دولار حجم التجارة الإلكترونية عالميا بحلول 2021‎

محمود جمال





قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التسوق على بُعد مئات الكيلومترات أصبح أسهل من التسوق من الأسواق المجاورة؛ نظرًا لسهولة الوصول لتلك المنتجات عبر الإنترنت.





وأضاف، خلال الجلسة الختامية للقمة الأولى للتجارة الإلكترونية بمصر، أن حجم التجارة الإلكترونية حول العالم بلغ 3.2 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تبلغ 4.5 تريليون بحلول 2021.





وأوضح أن الوزارة قامت بتنفيذ أجندة تشريعية بدأت مع إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى غطى مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار، ويضع حجر الأساس في مكافحة الجرائم السيبرانية.





كما قامت بإعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، حيث يهدف القانون لحماية بيانات المواطنين في البنية الرقمية، وتشجيع الاستثمار في مراكز استضافة البيانات، وتشجيع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، كما يجرى حاليًّا الإعداد لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية لوضع ضمانات للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع معايير والتزامات لمقدمي خدمات المعاملات الإلكترونية المختلفة بما يشجع على عمليات الشمول الرقمي والشمول المالي.