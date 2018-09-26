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بنـــوك
المركزي: لجنة لتحديد استثمارات نشر القبول الإلكتروني بالحكومة
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 07:06 م
محمد معيط وزير المالية
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سيد بدر:
كشف المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع، عن تشكيل لجنة مشتركة مع البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط لدراسة حجم الاستثمارات المطلوبة لنشر نقاط القبول الإلكتروني بالجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح حسين، في لقاء مع عدد من الصحفيين، اليوم الأربعاء، أن اللجنة هدفها معرفة حجم الاستثمارات لتغطية منافذ الحكومة بنقاط القبول والتسعير المناسب للمعاملة المالية الحكومية التي تتحملها الحكومة، قائلًا: "المواطن لن يتحمل أي أعباء من الدفع الإلكتروني".
وأكد أن نشر القبول الإلكتروني هو أحد المحاور الهامة ضمن إستراتيجية التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد الكاش، بجانب سعي الجهات المختلفة لتوفير أدوات الدفع ما يجب أن يتم بالتوازي.
وزارة المالية
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