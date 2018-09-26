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بنـــوك
ستاندرد آند بورز العالمية ترفع تصنيف بنك مصر الائتماني إلى فئة B
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 06:45 م
وكالة ستاندرد آند بورز
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بعد رفع ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني.. وزير المالية: شهادة ثقة
وكالة ستاندرد آند بورز
سيد بدر
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية تصنيف بنك مصر والبنك الأهلي المصري الائتماني بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الأجل، إلى فئة B من فئة – B، كما أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني بالنسبة إلى الالتزامات قصيرة الأجل لبنك مصر والبنك الأهلي المصري على فئة B، كذلك أبقت الوكالة على تصنيف البنك التجاري الدولي الائتماني بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل على فئة B، وذلك في تقريرها الصادر يوم 25 سبتمبر 2018، في ضوء زيادة الناتج المحلى الإجمالي مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بكل من الإرادة السياسية وبقرض يبلغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى أن النظرة المستقرة لبنك مصر، البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي تعكس التصنيف السيادي لمصر ولتوقع الوكالة أن يكون الأداء المالي لبنك مصر، البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي مستقرًّا خلال السنة المقبلة.
ويعتبر تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية دليلًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وخطوة جديدة تؤكد أن بنك مصر على الطريق الصحيح، وتمثل شهادة ثقة في نجاح استراتيجية بنك مصر واستمرارية تمتع بنك مصر بمزيد من الاهتمام على المستوى العالمي.
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