ستاندرد آند بورز العالمية ترفع تصنيف بنك مصر الائتماني إلى فئة B

سيد بدر

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية تصنيف بنك مصر والبنك الأهلي المصري الائتماني بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الأجل، إلى فئة B من فئة – B، كما أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني بالنسبة إلى الالتزامات قصيرة الأجل لبنك مصر والبنك الأهلي المصري على فئة B، كذلك أبقت الوكالة على تصنيف البنك التجاري الدولي الائتماني بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل على فئة B، وذلك في تقريرها الصادر يوم 25 سبتمبر 2018، في ضوء زيادة الناتج المحلى الإجمالي مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بكل من الإرادة السياسية وبقرض يبلغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.