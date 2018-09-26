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سيــارات
3 شركات سيارات تتوقف عن الاستيراد ﻷجل غير مسمى
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 06:43 م
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المال - خاص:
توقفت 3 شركات سيارات عن الاستيراد، هى «المتحدة لتجارة السيارات، وسينوفا إيجيبت، والهاشمية لتجارة السيارات»؛ منذ فرض مصلحة الجمارك اﻷسعار الاسترشادية على بعض العلامات الصينية المنشأ حتى الآن.
وكشفت «المال» سابقاً أن الجمارك فرضت أسعارًا استرشادية على 7 علامات صينية، وهي: «هايما« و«كيوتن»، و«جاك»، و«سينوفا»، و«شانجي»، و«جنبي»، و«دومي» خلال الفترة الماضية.
وأكد عدد من مسئولى شركات السيارات، أن المخاطر الناتجة عن الاستيراد فى الفترة الحالية ستزيد من حجم الخسائر، خاصةً بعد ارتفاع التكلفة الاستيرادية وعدم القدرة على المنافسة مع العلامات التجارية اﻷخرى، موضحين أن البعض قرر إرجاء الخطط التوسعية الخاصة بمراكز الصيانة وصالات العرض؛ لحين اتضاح الرؤية وإلغاء اﻷسعار الاسترشادية.
وأكد محمد داود، مدير التسويق، بالشركة المتحدة لتجارة السيارات، وكلاء سيارات هايما، أن الشركة لم تقم باستيراد أى شحنة من طرازات العلامة الصينية خلال الشهور الثلاثة الماضية، بسبب فرض مصلحة الجمارك الأسعار الاسترشادية على سيارات هايما.
وأوضح أن الشركة تجرى مشاورات حالية مع مصلحة الجمارك لتؤكد صحة الفواتير المقدمة، التى تتطابق مع الشهادات الاستيرادية الخاصة بالشركة اﻷم، نافيًا اتخاذ الشركة أى إجراءات قانونية أو قضائية لإنهاء تلك الأزمة.
وأكد وليد هاشم، رئيس مجلس إدارة شركة الهاشمية للسيارات، الوكيل الحصرى لسيارات كيوتن، أن شركته خاطبت الجانب الصينى بوقف الاستيراد لحين البت فى الدعوى القضائية، المقامة بمجلس الدولة، لرفع العلامة التجارية «كيوتن« من القوائم المطبقة عليها اﻷسعار الاسترشادية.
واستنكر هاشم إدراج سيارات المينى فان «كيوتن» فى قائمة اﻷسعار الاسترشادية، بالرغم من ارتفاع تكلفتها الاستيرادية لـ4 آلاف دولار للمركبة الواحدة، مقارنة بتكلفة السيارات التى تتبع العلامات التجارية اﻷخرى، التى تتراوح قيمتها الاستيرادية بين 2 و3 آلاف دولار.
وأشار الى أن الفرص التنافسية لـ«كيوتن« باتت مهددة بتكبد خسائر فادحة من زيادة التكلفة الاستيرادية، بمقدار 1700 دولار للمركبة، لتتجاوز أسعارها 200 ألف جنيه خلال الفترة الحالية.
وقال مصدر مسئول بشركة سينوفا إيجيبت، إحدى شركات مجموعة القصراوى، إن الشركة لم تقر موعد استئناف العمليات الاستيرادية لطرازات سينوفا حتى الآن، موضحا أنه لم يتم استيراد أى كميات من سيارات العلامة الصينية خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وأضاف أن الشركة أرجأت الخطط التوسعية الخاصة بمراكز الصيانة وصالات العرض، فضلا عن إمكانية طرح طرازات جديدة فى ظل التحديات التى يواجهها بعض مستوردى السيارات الصينية من زيادة التكلفة الاستيرادية، موضحا أن «سينوفا» ستشارك فى معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا« بطرازات هى «X25» و«X35» المطروحة سابقًا.
فى ذات السياق، أكد مصدر مطلع بمصلحة الجمارك، أن المصلحة فى طريقها لإنهاء مراجعة الفواتير المقدمة من جانب وكلاء السيارات الصينية، ومدى تطابقها مع شهادات الشركات العالمية؛ وذلك بسبب تلاعب البعض من الشركات المستوردة فى بيانات الفواتير المرفقة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إدراج عدد من العلامات الصينية فى قوائم الأسعار الاسترشادية بعد الانتهاء من مراجعة فواتيرها والتأكد من تباينها مع بيانات شهادات الشركة اﻷم- رافضًا الإفصاح عن أى علامات مرتقب إدراجها خلال الفترة الحالية.
يشار إلى أن العلامات الصينية المطروحة بالسوق المحلية، تقارب الـ16 علامة، هي: «بريليانس»، و«BYD»، و«جاك»، و«هايما»، و«شنجان»، و«كيمبو»، و«شانجى»، و«جيلى»، و«شيرى»، و«سينوفا»، و«فاو»، و«جلوري»، و«إيجل»، و«هاوتاى»، و«كيوتن» و«جنبي».
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