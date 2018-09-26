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سيــارات
تراخيص المعارض ومدينة السيارات أولويات رابطة التجار
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 06:38 م
أسامة أبو المجد
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أسامة أبو المجد
- حسم 19 نزاعا بقيمة 4.2 مليون جنيه خلال الشهور القليلة الماضية
- عقد اجتماع يضم الجهات الحكومة والوكلاء ديسمبر المقبل.. والصناعة «على المحك»
أحمد عوض:
تعتزم رابطة تجار السيارات مخاطبة محافظة القاهرة، ووزارة الداخلية، والإدارة العامة للمرور، خلال الفترة المقبلة، فى إطار حل أزمات القطاع، المتعلقة بسرعة البت فى إقامة مدينة لتجارة السيارات، وتقنين أوضاع مالكى المعارض بمنحهم تراخيص مؤقتة لمزاولة النشاط، إضافة إلى التوقف عن الملاحقات اﻷمنية لمناديب شركات التقسيط العاملين على التراخيص، وضرورة إصدار لوحات تجارية لصالح التجار.
وكشف أسامة أبو المجد، رئيس الرابطة، أنه يعتزم إطلاق دورة لمدراء الشركات بالتعاون مع مراكز متخصصة، لتدريبهم على تنفيذ الخطط التسويقية المستهدفة وحل اﻷزمات القائمة، مبينًا أن الرابطة تمكنت من حسم 19 نزاعًا بقيمة 4.2 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الرابطة أعدت إستراتيجية تعتمد على إنهاء اﻷزمات القائمة أمام التجار عبر التواصل مع متخذى القرار فى الجهات الحكومية، لافتا إلى أنه من الضرورى مساندة قطاع السيارات لكونه من أبرز القطاعات الرئيسية التى تدعم موارد الدولة من الضرائب.
ولفت إلى أن أداء السوق يشهد تراجعًا فى المبيعات بسبب التحديات التى يواجهها السوق، مطالبًا بضرورة إصدار تراخيص مؤقتة لمعارض السيارات الصغيرة خصوصا فى ظل وجود %95 منها لا تحمل أى مستند قانونى يتيح لها مزاولة النشاط.
وعلق على ظاهرة «اﻷوفر برايس» على السيارات بالسوق المحلية؛ قائلا : إن تلك الظاهرة تكمن فى عدة أسباب؛ فى مقدمتها قلة المعروض، وغياب رقابة الوكلاء على السياسة السعرية لدى الموزعين المعتمدين، والقيود التى فرضتها الدولة على المستوردين وتسببت فى احتكار الوكلاء الأستيراد وخروج المنافسين بالسوق.
واستنكر الزيادات السعرية التى فرضها أحد الوكلاء رغم منحه إعفاء جمركيا على السيارات المستوردة من الدول المدرجة باتفاقية «أغادير»، موضحا أن معظم الشركات تتجه إلى فرض زيادات سعرية لتعظيم اﻷرباح.
وأكد أن الرابطة تستعد لعقد اجتماع يضم كل الفئات من ممثلى الجهات الحكومية، ووكلاء السيارات نهاية ديسمبر المقبل؛ لحل اﻷزمات القائمة التى تسببت فى انهيار المبيعات، متوقعًا أن تصل المبيعات الإجمالية للسيارات إلى 160 ألف مركبة بنهاية العام.
وأوضح أن صناعة السيارات فى مصر «على المحك» فى ظل اتباع السياسات القائمة من جانب الحكومة، من خلال إقصاء روابط وشعب القطاع من اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع، بالإضافة إلى عدم وضوح رؤية حقيقة خاصة ببيئة الاستثمار من حوافز ضريبية لدى المستثمرين.
وقال إن الحوافز التى أقرتها دول شمال غرب أفريقيا فى صناعة السيارات، ساهمت فى جذب كبار مصنعى السيارات، مستشهدا بالتجربة المغربية التى نجحت فى اقتحام اﻷسواق العربية واﻷوروبية من خلال تصدير طرازات «رينو لوجان» بإجمالى 373 ألف سيارة بنهاية العام الماضي.
وحسب البيانات المعلنة عن المبيعات المستهدفة للمغرب من سيارات «لوجان« تصل إلى 400 وحدة بنهاية العام الحالى، على أن تصل إلى 800 ألف مركبة بنهاية 2020.
وطالب «أبو المجد«، من الجهات المختصة فى الحكومة، التفاوض مع شركات السيارات العالمية فى إطار اقتحام السوق وتصنيع طرازاتها محليا؛ حتى يتسنى الإلحاق بالدول المجاورة التى تقدمت فى صناعة السيارات، ومنها أبرزها السودان التى تمكنت من اقتناص الصانع الكورى «كيا» وإنتاج طرازات «بيكانتو» و«ريو» داخل مصانعها خلال العام الحالي.
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