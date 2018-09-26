بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع جنرال إلكتريك للرعاية الصحية

سيد بدر









انطلاقًا من الالتزام المشترك تجاه دعم التنمية المستدامة في مصر، أعلن كل من "بنك مصر" و"جنرال إلكتريك للرعاية الصحية"، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون لتزويد المستشفيات والعيادات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالتمويل اللازم لشراء المعدات الطبية. ووقع الاتفاقية كل من نائب رئيس مجلس إدارة "بنك مصر" الأستاذ عاكف المغربي، والمدير العام لشركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" لشمال شرق أفريقيا الأستاذ عمرو قنديل، وحضر التوقيع الأستاذ شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، والأستاذة ياسمين خطاب نائب الرئيس الأول للتمويل الصناعي في "جنرال إلكتريك"، ولفيف من قيادات البنك والشركة.





ويتيح هذا التعاون لشركات الرعاية الصحية والوكلاء والمستشفيات والعيادات في جميع أنحاء مصر، الحصول على التمويل اللازم من "بنك مصر"؛ لشراء الأجهزة الطبية الحديثة من "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية"، الأمر الذي يعزز سهولة وكفاءة العمليات.





وعلق عمرو قنديل، المدير العام لشركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية لشمال شرق أفريقيا، قائلا: "تتغير احتياجات العملاء وتتطور بمرور الزمن، ولم تعد التكنولوجيا المتطورة التي توفرها شركتنا قادرة لوحدها على مواكبة تلك الاحتياجات. ويرغب العملاء في الحصول على آليات تمويل بديلة تساعدهم في الوصول إلى نتائج مستدامة طويل الأجل في مجال الرعاية الصحية. ويسعدنا أن نتعاون مع بنك مصر، الذي يعد من أبرز المؤسسات المالية في مصر، لتقديم حلول تمويل مبتكرة تساعد العيادات والمستشفيات الناشئة على تطوير وتوسيع أعمالها، وبالتالي توفير رعاية صحية أفضل لعدد أكبر من المرضى في جميع أنحاء مصر".





وتمتد شراكة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" مع القطاعين العام والخاص في مصر لأكثر من 40 عامًا، وقد زودت الشركة خلالها العديد من المستشفيات والعيادات في مصر بنحو 15 ألف تقنية بمجال الرعاية الصحية. وتتبع "جنرال إلكتريك" في مصر نهجًا متكاملًا يجمع بين نشر التقنيات المناسبة للمجتمع المحلي وابتكار نماذج أعمال جديدة؛ بهدف تعزيز ريادة الأعمال والتنمية، وتطوير المهارات والتعليم، وإتاحة الوصول لآليات تمويل بديلة، وتعزيز أواصر التعاون مع الحكومة والقطاعات المختلفة.





من جانبه صرح الأستاذ عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة "بنك مصر": بأن بنك مصر يحرص دائمًا على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الأساس لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في مصر ليساهم بذلك في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ويتيح تعاوننا مع’جنرال إلكتريك للرعاية الطبية‘حصول المستشفيات والمراكز الطبية في مصر على التمويل اللازم لشراء الأجهزة الطبية الحديثة من الشركة وبشروط ميسرة، لمساعدتها على التطور والتوسع وتحقيق نمو مستدام مع توفير رعاية صحية عالية الجودة".





ولطالما كان "بنك مصر" داعمًا لرواد الأعمال، سواء الناشئون أو من يلعبون دورًا مهمًّا في تنمية الاقتصاد المصري، ويعمل دائمًا على توفير كل المتطلبات التمويلية اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية سواء في صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل، وكذلك اعتمادات مستندية وخطابات ضمان، ليساعد بذلك الشركات على تحقيق نمو مستدام، وذلك في مختلف القطاعات من خلال وحدات متخصصة بفروع البنك المتواجدة بجميع المحافظات.





ويسعى بنك مصر دائمًا لتأكيد دوره الرائد في تنمية الاقتصاد القومي باعتباره أحد البنوك الوطنية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة لدورها المهم في الاقتصاد والتنمية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو، وتوفير العديد من الخدمات والأدوات غير التقليدية لتيسير الحصول على التمويل.