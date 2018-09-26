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سيــارات
2000 جنيه سعر المتر فى أتوماك – فورميلا
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 06:31 م
أوتوماك فورميلا
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أوتوماك فورميلا
المال- خاص:
قال مصدر مشارك بمعرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا» إن تكلفة المشاركة بلغت خلال الدورة الحالية قرابة 2000 جنيه، الأمر الذى دفع علامات تجارية للمشاركة بمساحة محدودة، ترشيدًا للنفقات.
وأشار المصدر إلى أن تحسن أداء مبيعات السوق خلال الشهور السبعة الأولى وفقًا للإحصاءات التى أعلنها تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، دفع العديد من الوكلاء وشركات السيارات للمشاركة بالمعرض، بهدف تقديم موديلات العام المقبل، والسعى للتخلص من مخزون 2018 عبر طرح العديد من العروض الترويجية.
وأكد أن ارتفاع تكلفة المشاركة دفع العديد من العلامات التجارية خاصة الأوروبية التى تغيبت عن المشاركة لأعوام للتواجد بالمعرض، ولكن بمساحات محدوده للغاية فى محاولة لتقليل النفقات.
ونوه أن سعى الشركة للحصول على موقع متميز فى ساحات المعرض، علاوة عن حساب الشركة المنظمة لأتوماك – فورميلا للمتر بالدولار، وليس بالجنيه المصرى هو الذى تسبب فى وصول الأسعار لمستويات قياسية، خاصة مع بلوغ أسعار الصرف حاجز 18 جنيهًا.
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