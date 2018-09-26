عناصر من القوات المسلحة تصطحب أبناء الشهداء للمدارس

القوات المسلحة تصطحب أبناء الشهداء

بدور إبراهيم



وجه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بدفع لجان من القيادات والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومختلف الإدارات والأسلحة لاستقبال ومصاحبة أبناء الشهداء إلى مدارسهم، على مدار الأسبوع الأول من الدراسة.



يأتي ذلك انطلاقًا من المسئولية الوطنية تجاه أبناء الشهداء، واعتزازًا بالدور الوطني الذي قدموه من أجل عزة الوطن،



وأكد الضباط المصاحبين لأبناء الشهداء أن تضحيات آبائهم سوف تظل دوما نبراسا نهتدي به ونسير على دربه ومصدر للفخر والعزة لأبناء الشهداء وأسرهم، وما تقدمه القوات المسلحة من رعاية لأسر الشهداء إنما هو جزء من رد الجميل لرجال قدموا الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على استقرار وأمن الوطن.



وعبر عدد من أبناء الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه آبائهم في سبيل عزة الوطن، وعن سعادتهم لرعاية القوات المسلحة لهم ولأسرهم.



وألقى مديري المدارس التي شهدت إستقبال أبناء الشهداء كلمة بطابور الصباح عن الشهيد ومنزلته، مؤكدين أن تضحية الشهداء تعكس إيمانهم العميق برسالتهم وشعورهم بالمسئولية تجاه الوطن.

