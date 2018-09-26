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بنـــوك
بدء تدشين منظومة الدفع العربية بمشاركة 20 دولة
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 06:35 م
صندوق النقد العربي
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صندوق النقد العربي
كتب- سيد بدر
قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع، إن صندوق النقد العربي بدأ تنفيذ منظومة الدفع العربية على أن يتم الانتهاء منها خلال 2020.
وأوضح في مقابلة مع عدد محدود من الصحفيين، أنه تم الانتهاء من تصميم المشروع، وهو عبارة عن غرفة مقاصة لتسوية المعاملات المالية بين البنوك التجارية أو المركزية في أكثر من 20 دولة عربية.
وأضاف أن المشروع يعد أحد مشاريع نظم الدفع الإقليمية التي يعمل البنك المركزي المصري علي المشاركة في تنفيذها في الفترة الأخيرة لما لها من دور مؤثر في زيادة كفاءة المعاملات المالية بين مصر والدول الأعضاء حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة، ويقلص الفترة الزمنية للتسوية.
وكان المركزي قد دشن مشروعا مماثلا مع دول الكوميسا للمساعدة في تنمية التبادل التجاري بين البلدان الأعضاء ومن بينها مصر.
صندوق النقد العربي
غرفة المقاصة العربية
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