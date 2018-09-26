سفير جورجيا: نطمح للتعاون مع الوكالات السياحية بمنتجعات البحر الأحمر

سفير جورجيا

سمر السيد:



التقى الكسندر نالباندوف سفير جورجيا بمصر، اليوم الأربعاء، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، في أولى زياراته لمدينة الغردقة.



وأوضحت سفارة جورجيا بالقاهرة، في بيان صحفي، صادر عنها، أن الطرفين ناقشا أثناء الزيارة سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والخدمات الفندقية.



وصرح سفير جورجيا عن اهتمام بلاده والسياح الجورجيين بقضاء إجازاتهم في المنتجعات المصرية، مثل الغردقة وشرم الشيخ وتزايد أعدادهم في الآونة الأخيرة، وأن الهدف هو التعرف على البنية التحتية السياحية والظروف المتوفرة لراحة السياح الأجانب.



وأعرب أن جورجيا ترى التجربة المصرية في السياحة مفيدة، آملًا في التعاون بين الوكالات السياحية النشطة في منتجعات البحر الأحمر.



وأكد نالباندوف على اهتمام بلاده بالعلاقات الثنائية المستقبلية، خاصة في مجال السياحة والمجالات الأخرى التي تعني الطرفين.