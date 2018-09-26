صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام الأربعاء

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية والأجنبية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.77 % عند مستوى 14612نقطة.



بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.76% عند مستوى 695نقطة.



كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.15 % عند مستوى 1781 نقطة.



وصعد المؤشر الخمسينى بنسبة 1.53 % عند مستوى 2280نقطة، كما صعد العشرينى بنسبة 2.1% عند مستوى 14163نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 775 مليون جنيه تقريبا.



واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للشرء بصافى قيم تداولات قدرها 46.5 مليون جنيه و34.1 مليون جنيه و11.2 مليون جنيه على التوالى.



بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 7.5 مليون جنيه و84.3 مليون جنيه و65 ألف جنيه وعلى التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 114 سهم من إجمالى 183سهما متداولا،بينما هبط 28 سهم وبقى 41 دون تغير.