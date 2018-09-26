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بنـــوك

المركزي: دور جديد لآي سكور في التقييم الائتماني لعملاء محفظة المحمول

أي سكور
أي سكور
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أي سكور

كتب- سيد بدر:

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع، إن المركزي يسعى لتطوير لإضافة دور جديد إلى الأدوات التي تقوم بها شركة الاستعلام الائتماني آي سكور.

وأوضح أن في مقابلة مع عدد محدود من الصحفيين، أنه يتم العمل على تطوير دور شركة آي سكور حتى لا يقتصر دورها على التاريخ الائتماني للمقترضين من البنوك فقط.

وأشار إلى أن الشركة ستقوم بعمل ما يسمى behavior Scoring أي معرفة تاريخ العميل في محددات معينة مثل سداد فواتير الخدمات العامة، والهاتف المحمول مثلا حتى يتم تفعيل منظومة الإقراض الرقمي صغير القيمة.

وأضاف أن هذا التطور سيتخدم منظومة تحويل الأموال عبر المحمول عندما تتيح الإدخار والاقتراض في التعليمات الجديدة لنظم الدفع.

وصرح وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع، بأن البنك المركزي يعتزم إطلاق النسخة الجديدة من تعليمات تحويل الأموال عبر المحمول قبل نهاية العام الجاري.

وكان محمد كفافي، رئيس شركة آي سكور للاستعلام الائتماني، قال لـ"المال" الأسبوع الجاري إن عدد عملاء الشركة بلغ 14.5 عميل تجزئة مصرفية بجانب 290 ألف شركة.
محمد كفافي آي سكور
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