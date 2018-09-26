ختام فعاليات مسابقة الباحثون الشباب

مسابقة الباحثون الشباب

المال - خاص



اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الشريك الإستراتيجي البنك الأهلي المصري فعاليات مسابقة "الباحثون الشباب"، والتي أطلقتها الوزارة في أبريل الماضي بتنفيذ مؤسسة مصر الخير وبرعاية فودافون.



وكرم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدفعة الأولى من الطلبة الفائزين في المسابقة والطلاب الثلاثين الفائزين بالمراكز المتميزة، وذلك في الحفل الختامي الذي أقيم بالديوان العام للوزارة، وبحضور الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاستدامة الإستراتيجية بالبنك الأهلي المصري، ويسرا علام مستشار وزير التربية والتعليم للتسويق والترويج وحنان الريحاني رئيس قطاع التعليم العام بمؤسسة مصر الخير ومهيرة حسن رئيس قسم التنمية المجتمعية بشركة فودافون مصر ومجموعة من قيادات الوزارة والبنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير.



وأشاد الدكتور طارق شوقي بالتعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية التواصل والتعاون مع الوزارة وذلك من أجل تحقيق الهدف الأول للدولة وهو بناء الإنسان المصري ودفع عجلة التحضر والبحث العلمي بالمجتمع المصري، مضيفا أن فكرة بنك المعرفة جاءت من صعوبة الحصول على المعلومة عند الأجيال القديمة، ولجعل كافة المعلومات الموثقة بين أيدي الطلبة لسهولة وتيسير البحث العلمي.



وتحدث الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عن سعادته وفخره بالطلاب والأبحاث المقدمة، مشيدًا بالتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لصالح المجتمع المصري، وخاصة تعاون مربع الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والإعلام، وقدم التحية لكل المشاركين في هذا العمل الكبير، مشيرًا إلى أن المهمة الأساسية هي تنمية الإنسان المصري، آملًا أن تعود مصر بالتعليم إلى الريادة والمكانة الأعلى علميًا على مستوى العالم، داعيًا الجميع إلى المشاركة لنرتفع بمستوى التعليم في مصر، وهنأ كل الطلاب الفائزين في المسابقة متمنيًا لهم النجاح والتوفيق الدائم.



من جانبه، أعرب يحيي أبو الفتوح عن سعادته بتلك الشراكة الإستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تعكس اهتمام البنك الأهلي المتزايد تحسين حياة المواطن المصري اليومية، الأمر الذي يؤكده حجم مساهمات البنك خلال السنوات الست الأخيرة التي وصلت إلى أربعة مليارات جنيه والتي حظي قطاع التعليم فيها بنصيب كبير وصل إلى ما يقارب المليار جنيه.



وأضاف أن إسهامات البنك لا تقتصر فقط على التبرعات المالية وتطوير المباني والإنشاءات والاهتمام بالتجهيزات المدرسية فقط، وإنما تمتد إلى الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة التعليمية والذي يتضح جليا في اهتمام البنك بتطوير المهارات الفنية حيث شارك البنك في تدريب عدد من الكوادر التعليمية ككل في أعمال التدريب المهني في المجالات المختلفة وإعطائهم شهادة معتمدة بالتدريب تتيح لهم فرص عمل مما سيساهم في القضاء على البطالة وتشجيع الأعمال الحرفية والفنية، مؤكدا على شعوره بالفخر من استشعار العاملين بالبنك بالمسئولية تجاه مجتمعهم والذي اتضح في تطوع عدد من العاملين لإقامة ورشة عمل تحت عنوان " الابتكار المصرفي " لنشر الوعي بين الطلاب المشاركين بالعمل المصرفي.



وصرح أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الهدف من المسابقة هو إيجاد حافز قوى للطلاب للبحث العلمى والابتكار وهو الهدف الذي يأتي في إطار الاهتمام المتزايد من جانب الدولة بالتعليم والبحث العلمي باعتباره نواة التقدم حيث تنوعت موضوعات الابحاث التي تنافس عليها الطلاب لتشمل مجالات الطب وعلوم الأحياء، الإعلام والتكنولوجيا والابتكار المصرفي.



وعقب الحفل أكدت نرمين شهاب الدين أن المسابقة تأتى في إطار التعاون المستمر والمثمر بين البنك الأهلي ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير، وضمن مساهمات البنك الممتدة في مجالات المسئولية المجتمعية والتي يعد التعليم أحد محاورها الرئيسية، وكان للبنك الأهلي السبق في رعاية التعليم في مصر برعاية برنامج العباقرة والذي يهدف البنك من رعايته إلى حث المجتمع على الاستثمار في عنصر الشباب وتنمية مهاراته من خلال مسابقات في كافة المجالات العلمية والرياضية والأدبية بين طلبة المدارس الثانوية والجامعات ويتم مكافأة الطلبة الفائزين بمنح دراسية ورصيد نقاط يمنح للفائزين لتطوير بعض المدارس الحكومية مضيفة أن تنظيم المسابقة يأتى اتساقا مع إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "مصر 2030".



وأفادت يسرا علام أن مسابقة " الباحثون الشباب " تسعى إلى تأهيل وتحسين أداء طلاب مدارس المرحلة الثانوية بكافة محافظات الجمهورية على مهارات البحث العلمي، بالإضافة إلى زيادة وعي الطلاب والمجتمع المصري بأهمية " بنك المعرفة المصري كمصدر من مصادر التعليم، وذلك لتزويدهم بمهارات البحث العلمي الحديثة المواكبة للعصر مشيرة إلى أن مسابقة الباحثون الشباب تتم بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كشريك إستراتيجي للوزارة.



واستعرضت مها حسيبو نائب مدير عام الاستدامة الإستراتيجية بالبنك الأهلي المصري كافة المراحل التي مرت بها المسابقة منذ بداية قيام الطلاب بتقديم مقترحاتهم الخاصة بالبحث العلمى مرورا بورشة العمل التي امتدت لأربعة أيام لتعريف الطلاب بأساليب البحث عن طريق بنك المعرفة المصري وكيفية كتابة البحث العلمي من خلال أساليب التفكير والبحث غير التقليدية، ووصولا بمرحلة تقييم الأبحاث العلمية التي قدمها والتي قام بها نخبة من أساتذة الجامعات واختيار الأبحاث الفائزة، إضافة إلى تنظيم ورشة عمل متخصصة في الابتكار المصرفي تطوع بها عدد من المتخصصين بالبنك الأهلي المصري والتي استهدفت نشر الوعي المصرفي بين الطلبة وتعريفهم بالمنتجات المصرفية التكنولوجية الحديثة والتي تجذب فئة الشباب للتعامل مع الجهاز المصرفي.



وأضافت حنان الريحاني أن دور مؤسسة مصر الخير كذراع تنفيذي للمسابقة هو ايمانًا منها بأهمية دور البحث والاطلاع خاصةً في مرحلة مبكرة للطلاب حيث قدمت المؤسسة عشر منح دراسية للطلاب الاوائل على التعليم العام والتعليم الفني تشجيعًا للطلاب الفائزين.