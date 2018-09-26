موانئ بورسعيد تستقبل 2 سفنينة حاويات

أمانى العزازى









أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد، اليوم الأربعاء، 2 سفينة.





فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 1 سفينة حاويات، ومغادرة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.





أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 1 سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.





كما سجل الميناء خروج 1 سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة.



