سعر الليمون يتراجع جنيهين والطماطم تصل إلى 10 جنيهات بالأسواق

ارتفاع سعر الليمون

الصاوي أحمد



انخفض سعر الليمون لـ6 جنيهات بدلا من 8 أمس ،طبقا لمتوسط الأسعار المتداولة اليوم في بورصة الأسواق طبقا لتجار.



واستقرت أسعار الطماطم بين 8 إلي 10 جنيهات -حسب الجودة - والفاصوليا من 12 إلي 15 جنيها والبطاطس 8 والخيار 7 جنيهات .



واستقر سعر الكوسة عند 6جنيهات، الباذنجان الرومى 5جنيهات الباذنجان العروس 6، الفلفل الرومى 8 جنيهات الفلفل الألوان 24، البامية 15، الملوخية جنيها ونصف الجنيه للربطة، الثوم الأبيض 8 جنيهات، وربطة الخضرة نصف جنيه والبصل 6 جنيهات .



واستقر سعر كل من الرمان متروحا بين 5 إلى 7.5 والجوافة 5 جنيهات والبرتقال (أبو صرة) 7.5 جنيه، المانجو العويس 30 جنيها والزبدية 25، والفص 50.



وأوضح التجار أن سعر البلح الرملى الأصفر 5 والأحمر 8 جنيهات و"البارحي " من 20 إلي 25 جنيهات والتفاح 25 ، العنب 8، الخوخ 25، البرقوق 25، الكمثرى 12 جنيهاً والموز 10 جنيهات .



