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الإسكندرية
وزير العدل يمنح شئون البيئة بالإسكندرية صفة الضبطية القضائية
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 06:01 م
حسام عبدالرحيم وزير العدل
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وزير العدل 3366
مها يونس
منح المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم الأربعاء، مدير إدارة شئون البيئة المهندسة غادة إبراهيم شكري، بصفتها الوظيفية وفي دائرة اختصاصها، صفة مأموري الضبط القضائي، بالقرار الذي حمل رقم 2635 لسنة 2018، فيما يخص الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.
كان المكتب الفني لوزير العدل قد شهد إصدار ما يقرب من 82 قراراً وزارياً خلال الفترة من 2017 – 2018 لصفة الضبط القضائي، والتي تضمنت موظفين عموم بالوزارات وعدد من القطاعات الحكومية، وتجاوز عددهم أكثر من 687، وذلك في إطار ضبط مرتكبي الجرائم الخاصة والظواهر الجديدة المخالفة للقانون وتقديمها للنيابة العامة.
يُشار إلى أن الضبطية القضائية هي إحدى أذرع وزارة العدل لمواجهة الفساد داخل الجهاز الإداري بالدولة، وأحد الآليات المتوقع التوسع فيها بالمرحلة المُقبلة، خاصة بعد تمكن المفتشين الذي تم منحهم الضبطية القضائية لضبط الجرائم المخالفة للقانون.
وبحسب القرار فإن مأموري الضبط القضائي تابعاً للنائب العام وخاضعاً لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفته، ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، فإن مأموري الضبط القضائي يبحثون عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوى.
وزير العدل
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