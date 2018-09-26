نواب: نتمسك بتخفيض الضريبة العقارية للمصانع والفنادق على القانون المرتقب

البرلمان المصري

- وكيل لجنة الحظة والموازنة :التشريع من صميم اختصاصات المجلس ..ورئيسه مصلحه الضرائب تخالف "القانون"

- عضو باللجنة الاقتصادية يطالب بوضع حد للاعفاء الضريبي على المحال التجارية والبازرات السياحية والاكشاك كما فى الوحدات السكنيه

- تشريع مرتقب من اسكان النواب لخفض الضريبةوتوسيع قاعدة الممولين لزيادة الحصيلة العقارية



ياسمين فواز



انتقد نواب اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة التصريحات التى أطلقتها سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه لا نية لإعفاء المصانع والفنادق السياحية من الضريبة العقارية، أو تخفيض قيمتها على القطاعين، مؤكدين أصرار المجلس على تفادى سلبيات القانون الحالي بما يتضمنه من تخفيف العبأ على قطاع الصناعة والسياحة.



وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن التعديلات المرتقبة على قانون الضرائب العقارية والتى من المقرر أن يتم إرسالها إلى مجلس النواب لن تشمل الفنادق والمصانع، وستقتصر فقط على الوحدات السكنية للأفراد بموجب توجيهات من رئاسة الجمهورية لتخفيف الأعباء على الجمهور.



من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التشريع من صميم اختصاصات المجلس وليس مصلحه الضرائب، ورئيسه المصلحه هى فى الأساس لا تطبق القانون رغم تنبيه اللجنة لها أكثر من مرة خلال اجتماعات سابقة معها، إلا أنها تصر على مخالفه القانون لذا فإن ما صرحت به لن يعتد به، مضيفا أن القانون الحالى لا يتواكب مع التغيرات الحالية ومنها ضعف السياحة، كما ان اللجنة ستهتم أيضا بإصلاح المنظومة الضريبية ككل بهذا الدور، بما تشمله من تخفيف الأعباء المفروضة على الصناعة السياحة نظرا للظروف التى يمر بها القطاعان الفترة الحالية بحيث يتم خفض الضريبة وليس إعفاءها بشكل كامل.



وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريحاته لـ"المال" أن اللجنة تضع تعديلات مشروع قانون الضريبة العقارية على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أنه بمجرد إرسال الحكومة لمشروع القانون ستبدأ اللجنه فى مناقشته داخلها.



وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء منذ أسابيع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بحل جميع المشاكل التى نتجت عن تطبيق الضريبة العقارية خلال الفترة الماضية.



وذكر أنه جار دراسة إدخال تعديلات على القانون وعرضها على مجلس النواب، ومن بينها تأجيل التقييم إلى 2021.



فيما، يرى النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنه الاقتصادية أنه يجب النظر أولا فى التعديلات المرسله من الحكومة بشأن الضريبة العقارية ومناقشتها قبل التطرق لتخفيف الأعباء على الفنادق والمصانع في مشروع القانون من عدمه.



وأكد الجوهرى فى تصريحاته لـ"المال" أن الأزمة الحقيقة فى القانون الحالى هو غياب الآلية الواضحة لتطبيقه، وأسس التسعير التى يتم على أساسها فرض الضريبة، مضيفا أن أغلب التقديرات تأتى جزافية دون مراعاة لأماكن التميز من الشعبي وخلافه.



ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى رفضه لفرض مزيد من الأعباء على القطاع الصناعي والسياحي والتجارى بسبب الظروف الاقتصادية الحرجة التى تمر بها البلاد حاليا ولجذب مزيد من الاستثمارات ولكن مع مراعاة عدم الوقوع فى فخ شبه عدم الدستوريه بسبب تفضيل قطاع على آخر.



وتساءل عن عدم تحديد القانون لحد للأعفاء الضريبي على المحال التجارية والبازرات السياحية والأكشاك كما فى الوحدات السكنية التى تعفي في حال بلغت قيمتها أقل من 2 مليون جنيه، مشددا على أنها نقطة مهمة للغاية يجب تداركها فى التعديلات الجديدة لكون ما سبق يحتاج أيضا إلى مراعاة وليس الفنادق والمصانع فقط لذا يجب عدم استباق الاحداث والانتظار لحين وصول التعديلات إلى المجلس.



وطالب الجوهرى بإستدعاء وزير المالية ومناقشته فى تعديلات القانون حال ارسالها من الحكومة داخل لجنه مشتركة من الخطة والموازنة والاقتصادية لقياس مدى المردود الايجابي لتلك التعديلات والحصيلة المتوقعه حال تنفيذها.



وأعلنت وزارتا المالية والسياحة، منذ أيام، عن التوصل لاتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة على الفنادق لمدة السنوات الخمس الأولى من العمل بالقانون، والتى تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/20.



وأكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بصدد التقدم بمشروع قانون يهدف إلى زيادة حصيلة الضريبة العقارية من خلال تخفيض المبالغ التي يتم تحصيلها مما يعطى الدافع للمول أن يقوم بالسداد، مشيرا إلى أن فلسفة التعديلات تتلخص فى خفض قيمة الضريبة، وتوسيع قاعدة الممولين مما يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية.



وأكد رئيس لجنه الاسكان أن مشروع القانون سيتم مناقشته داخل اللجان المختصه بالتوزاى مع مناقشه تعديلات الحكومة فى هذا الِشأن حال ارسالها الفترة المقبلة إلى البرلمان.



وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وقتها إن البروتوكول الذى تم توقيعه، يعد إنجازًا كبيرًا للقطاع السياحى، فلأول مرة يتم الوصول لاتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، منذ صدور التشريع الخاص بها عام 2009. وأشارت الوزيرة إلى أنه لأول مرة ستتم محاسبة الفنادق طبقًا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وفقًا عدد النجوم كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية تمثلة قيمة استبدالية يتم اتخاذها مقياسًا لتحديد الوعاء الضريبى، بغرض حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية السياحية؛ مراعاة للطبيعة الخاصة بها.