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سيــارات
شل للزيوت:18.5% حصتنا السوقية خلال 2018
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 05:52 م
زيوت شل
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زيوت شل
أحمد عوض
كشف ساهر هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة شل للزيوت، الأربعاء، أن الحصة السوقية للعلامة التجارية بلغت 18.5% خلال العام الحالي، في ظل الطلب المتزايد علي المنتجات الجديدة التي تم طرحها بالسوق خلال الفترة الماضية.
وأوضح على هامش معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا، أن إجمالي مبيعات زيوت السيارات تشهد ارتفاعا بالسوق؛ نتيجة التحرك الذي يشهده أداء سوق السيارات خلال الفترة الحالبة.
وأشار الي أن سوق السيارات شهد العديد من الاضطرابات ممثلة فى انخفاض الطلب وزيادة الأسعار، وذلك تاثرا بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي الخاصة بتحرير أسعار الصرف.
وأكد ساهر، أن استراتيجية الشركة ترتكز علي رفع الطاقة الانتاجية، بهدف زيادة المبيعات، مشيرا الي أن "شل مصر" تمكنت من توقيع عدد من العقود الخاصة بتوريد منتجات شل لمراكز الصبانة التابعة لوكلاء السيارات ومن أبرزها المنصور للسيارات".
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