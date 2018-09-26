فيديو| حسين مصطفى: عروض أوتوماك فورميلا فرصة جيدة للشراء

حسين مصطفى: عروض أوتوماك فورميلا فرصة جيدة للشراء

شريف عيسى





قال اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، إن معرض أوتوماك فورميلا فرصة جيدة للشراء، للحصول على سيارة جديدة فى ظل الخصومات التى تعلنها الشركات.



وأشار، فى تصريحات، للمال، إلى أن عمليات البيع بالمعرض تكون بمنأى عن ظاهرة الأوفر برايس، التى تعانيها سوق السيارات.





