أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

فيديو| حسين مصطفى: عروض أوتوماك فورميلا فرصة جيدة للشراء

حسين مصطفى: عروض أوتوماك فورميلا فرصة جيدة للشراء
حسين مصطفى: عروض أوتوماك فورميلا فرصة جيدة للشراء
أخبار متعلقة
small-img
فيديو| فولكس فاجن تقدم ارتيون بمعرض أوتوماك - فورميلا
small-img
الهندسية تكشف النقاب عن سيارتين جديدين بأوتوماك - فورميلا
small-img
FCA تطرح فيات تيبو هاتش باك وجيب كومباس بأوتوماك فورميلا
small-img
نيسان تطرح BLAde GLider الكهربائية في أوتوماك فورميلا
حسين مصطفى: عروض أوتوماك فورميلا فرصة جيدة للشراء

شريف عيسى 


قال اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، إن معرض أوتوماك فورميلا فرصة جيدة للشراء، للحصول على سيارة جديدة فى ظل الخصومات التى تعلنها الشركات.

وأشار، فى تصريحات، للمال، إلى أن عمليات البيع بالمعرض تكون بمنأى عن ظاهرة الأوفر برايس، التى تعانيها سوق السيارات.


Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا