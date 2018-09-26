هيرميس للتخصيم: اعتماد ميزانية العام المقبل خلال أكتوبر

هيرميس المؤسسة الجديد

منى عبدالباري



قالت فاطمة لطفى، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للتخصيم، إن الشركة ستعتمد خلال شهر أكتوبر المقبل، ميزانيتها للعام المقبل 2019.



وأشارت لطفي، في لقاء صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن كافة المؤشرات المالية للعام المقبل سيتم إعلانها في حينها، لافتة إلى أن رأس مال الشركة يبلغ 250 مليون جنيه، موزع بواقع 50% لهيرميس للتخصيم، و50% منه تمويل مساند من المجموعة المالية هيرميس القابضة.