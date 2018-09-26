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سيــارات
فيديو| مدير FCA: مبيعات سوق السيارات تعود لمعدلاتها الطبيعية
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 05:47 م
عبدالرحمن سلطان، المدير التنفيذى لمجموعة فيات كرايسلر ايجيبت FCA،
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عبدالرحمن سلطان، المدير التنفيذى لمجموعة فيات كرايسلر ايجيبت FCA،
شريف عيسى
تصوير أحمد رشدى
قال عبدالرحمن سلطان، المدير التنفيذى لمجموعة فيات كرايسلر ايجيبت FCA، إن مبيعات السيارات قفزت منذ بداية العام حتى الآن 40%، مشيرا إلى أن السوق سيستمر فى النمو خلال العام المقبل.
وأشار سلطان فى حديثة لـ"المال" إلى أن مبيعات سوق السيارات تمكنت من العودة لمعدلاتها الطبيعية بعد الركود الذى أصابها عقب قرار التعويم خلال العام الماضي
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