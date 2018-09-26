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سيــارات
فيديو| فولكس فاجن تقدم ارتيون بمعرض أوتوماك - فورميلا
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 05:43 م
مها النجار مديرة قطاع المبيعات والتسويق بشركة فولكس فاجن
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مها النجار مديرة قطاع المبيعات والتسويق بشركة فولكس فاجن
شريف عيسى
تصوير: أحمد رشدي
كشفت المصرية التجارية واوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودي، اليوم، عن طراز فولكس فاجن ارتيون الجديدة كليًا، مع بدء الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا".
وجاءت ارتيون عبر فئتين وهما Elegance، وR-Line، بمحرك TSI سعة 1.5 لتر تيربو، بقوة 150 حصان، وناقل حركة DSG أوتوماتيكي، سباعي السرعات.
وقالت مها النجار مدير المبيعات بالشركة، إن الشركة تمكنت من استيراد كمية محدودة من ارتيون بهدف التسليم الفورى للعملاء الراغبين فى الشراء.
وكشفت خصومات على موديل باسات بفئاتها الثلاثة بقيمة 5 آلاف، بالاضافة إلى باقة من عروض الصيانة تمتد لمدة عام كامل طوال فترة المعرض.
وأشارت إلى أن جناح فولكس فاجن يضم تيجوان والمتاحه عبر ثلاث فئات، بالإضافة إلى جولف.
وأوضحت النجار إلى عمليات التسليم للطرازات المعروضه تمتد ما بين شهر إلى شهرين بحد أقصى.
وتجدر الإشارة إلى أن فولكس فاجن قد أحجمت عن المشاركة لدورتين متتاليتين خلال عامي 2016، و2017 نتيجة التحديات التي عانى منها سوق السيارات منذ فرض قيود على الاستيراد، وصعوبة توفير طرازات جديدة للسوق، مرورًا بتحرير أسعار الصرف
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