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سيــارات
3 أسباب تعزز مكانة معارض السيارات رغم منافسة الديجيتال
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 05:40 م
صناعة معارض السيارات
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صناعة معارض السيارات
شريف عيسى:
استبعد عدد من خبراء سوق السيارات، اختفاء معارض السيارات العالمية بصفة عامة، و»أتوتوماك – فورميلا» بصفة خاصة، كونه المعرض الوحيد فى مصر الذى يسمح للمستهلك بالاطلاع على أحدث الطرازات المقدمة من وكلاء وشركات السيارات المحلية.
وأشار الخبراء إلى أن أوتوماك فورميلا يعد الفرصة الوحيدة بسوق السيارات فى مصر، الذى يسمح للمستهلك الاطلاع على الحضومات على موديلات العام الجارى، أو حجز الموديلات الجديدة، والمقدمة للمرة الأولى للسوق المصرية.
وأوضح الخبراء أنه من الصعب منافسة الديجيتال وغيرها من النوافذ الافتراضية للمعارض سواء الدولية أو المحلية، وأن المستهلك ما زال يرغب فى رؤية النموذج المستقبلى، أو السيارات الجديدة على أرض الواقع.
قال هانى خفاجى، مدير عام إنفورما إيجيبت، الشركة المنظمة لمعرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، إن ما يتردد عن اختفاء صناعة معارض السيارات على الساحة العالمية، مجرد نظريات لها أساس فى الواقع، لا سيما أنها السبيل الوحيد، كى يتمكن صانع السيارات مع رصد تفاعل العميل، بشأن النماذج والموديلات الجديدة.
أشار إلى أن صناعة المعارض عالميًا فى نمو مستمر، مستدلًا بذلك على الإيرادات التى تمكن من تحقيقها فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام والتى بلغت 18 مليار دولار، بمعدل نمو %13 عن إيرادات 2016.
أكد أن المستهلك ما زال فى حاجة إلى رؤية إبداعات مصنعى السيارات على أرض الواقع، وليس على صفحات الجرائد والمجلات المتخصصة، أو على مواقع الفيديو كما يزعم البعض.
وبين خفاجى أنه من الصعب حاليًا مقارنة الوسائل التكنولوجية والديجيتال بمعارض السيارات، لا سيما أنها ما زالت غير قادرة عن تلبية احتياجات العميل فى الاطلاع على تفاصيل ومواصفات السيارة الجديدة، لا سيما التى تقدم للمرة الأولى.
أضاف أن ما حدث لمعرض ديترويت للسيارات، الذى يعد أكبر معرض لصناعة المركبات فى أمريكا الشمالية، من انسحاب العديد من المصنعين، الأمر الذى دفع المنظمين لتأجيلة، جاء بسبب السياسيات الاقتصادية التى يتبعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تجاه الدول الأوروبية والآسيوية خاصة الصين.
وقال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن نمو صناعة السيارات العالمية ينعكس بقوة تواجدها بالمعارض العالمية، خاصة فى ظل توجه المصنعين لإنتاج طرازات جديدة تقدم للمرة الأولى على الساحة العالمية.
وأوضح أن هناك هجمة من المصنعين على إنتاج وتصميم طرازات جديدة تنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، وفئة الكروس أوفر، الأمر الذى يدفع بقوة تجاه مشاركتها بالمعارض الدولية، بهدف طرح كل ما لديها من طرازات، وموديلات أمام المستهلكين.
أكد أن فكرة انتهاء معارض السيارات من الساحة العالمية أمر مستبعد للغاية، نظرًا لكونها السبيل الوحيد للجمع بين الصانع والمستهلك، بالإضافة إلى ان الوسائل التكنولوجية المرئية لا تحقق إلى الآن المعرفة الكاملة للمستهلك عن الامكانات، والمواصفات التى تضمنها السيارة الجديدة.
وأشار إلى أن معرض السيارات لا بد أن تستمر فى إقامة فاعلياته بصورة دورية، وأنه المعرض الوحيد فى مصر الذى يتيح للوكلاء والموزعين فرص عرض موديلاتهم الجديدة، وفتح باب الحجز عليها، وتقديم خصومات على الموديلات التى تنتمى للعام الحالى.
توقع ألا يشهد معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا» أى نمو فى عدد العلامات المشاركة به، أو التوسع فى نشاطه ويقام لأكثر من مرة فى العام بسبب ضعف المبيعات الإجمالية لسوق السيارت، مقارنه بعدد السكان.
ورهن مسروجة نمو صناعة معارض السيارات فى مصر بالوصول إلى معدلات بيع تتراوح ما بين 500 ألف، إلى 600 ألف سيارة فى العام، وهو أمر مستبعد فى ظل تحول سلعة السيارات من ضرورية إلى غير أساسية بعد الزيادات التى شهدتها الأسعار مع تحرير أسعار الصرف فى بداية نوفمبر من 2016.
سيــارات
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