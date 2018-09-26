فيديو| ريفولتا: تدشين 300 محطة شحن للسيارات الكهربائية حتى 2020

محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة ريفولتا إيجيبت

شريف عيسى تصوير أحمد رشدى



كشف محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولتا إيجيبت"، عن تدشين 300 محطة لشحن السيارات الكهربائية فى جميع أنحاء الجمهورية بنهاية 2020، بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون جنيه.



