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سيــارات
فيديو| ريفولتا: تدشين 300 محطة شحن للسيارات الكهربائية حتى 2020
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 05:37 م
محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة ريفولتا إيجيبت
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محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة ريفولتا إيجيبت
شريف عيسى تصوير أحمد رشدى
كشف محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولتا إيجيبت"، عن تدشين 300 محطة لشحن السيارات الكهربائية فى جميع أنحاء الجمهورية بنهاية 2020، بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون جنيه.
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