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بورصة وشركات
هيرميس للتخصيم تنفذ أول عملية بقيمة 3 ملايين دولار.. غدا
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 07:31 م
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شعار هيرميس الجديد
منى عبدالباري
تنفذ المجموعة المالية هيرميس للتخصيم، غدا الخميس، أول عملية تخصيم لها بقيمة 3 ملايين دولار لشركة مصدرة في قطاع الملابس الجاهزة ، وفقا لما صرحت به فاطمة لطفي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.
وكشفت لطفي إلى أن الشركة تجري حاليا المفاوضات النهائية لعملية تخصيم أخرى يتوقع إتمامها قبل نهاية العام الحالي لشركة مصدرة في قطاع الحاصلات الزراعية.
وأشارت لطفي في لقاء صحفي اليوم إلى أن لديها 32 عميلا في قطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن تركيز المجموعة ينصب على الشركات الكبيرة، مع الاتجاه مستقبلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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