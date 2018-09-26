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سيــارات
الهندسية تكشف النقاب عن سيارتين جديدين بأوتوماك - فورميلا
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 05:33 م
أوتوماك فورميلا
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أوتوماك فورميلا
شريف عيسى
كشف ابراهيم غطاس، رئيس مجلس ادارة الهندسية للسيارات، وكلاء سيارات بورش، اليوم الأربعاء، النقاب عن الجيل الثالث الجديد كليا من كاين، وطراز 911 GT2RS خلال فاعليات معرض القاهرة الدولى للسيارات " أوتوماك - فورميلا".
وقال غطاس، إن طرح كلا الطرازين يأتى فى الوقت التى تحتفل فيه الشركة العالمية بمرور 70 عامًا على تقديم أول سيارة تحمل اسم وعلامة بورش.
وكشف عن قرب افتتاح مركز بوش المتكامل بأبو رواش، والذى يضم صالة عرض، ومركز لصيانة موديلات العلامة الألمانية.
ومن جانبه، قال محمد حسن، مدير المبيعات الإقليمى لبورش فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن اطلاق الجيل الثالث من كاين و طراز 911 GT2RS يشيران إلى مدى قوة وكانة مصر بالنسبة لبورش العالمية.
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